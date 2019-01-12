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Те, кто вдохновляют. Репортаж СТВ о лауреатах премии «За духовное возрождение»
Новости Беларуси. Рождественская неделя в нашей стране отмечена еще одним важнейшим событием – вручением премии «За духовное возрождение», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Она присуждается ежегодно вот уже более 20 лет. По итогам 2018 года глава государства присудил четыре премии. Торжественная церемония награждения состоялась 9 января. В этот же день Александр Лукашенко вручил специальные премии деятелями культуры и искусства, а также премию «Белорусский спортивный Олимп».
Хочется сказать вот о чем: в мире, где балом правят материальные ценности, так важно находить возможность сказать спасибо тем, кто возрождает нас духовно. Через книгу, песню, картину, танец. Тем, кто делает нас лучше. Тогда хочется делать дело, а не просто зарабатывать деньги, хочется любить, а не искать выгоду в союзе. В общем, жить хочется.
Умение сопереживать и никогда не оставаться в стороне от чужого горя, пожалуй, одно из самых белорусских качеств. Которое одинаково отличает наших людей и на политической арене, и в быту, как бы сложно ни было самим, добровольно берем на себя, казалось бы, не подъемную ношу проблем, чтобы если не решить окончательно, то хотя бы помочь тем, кому нужнее.
Солнечные платы, холлы с окнами в пол, неудивительно, что Антон второй корпус Белорусского детского хосписа называет именно так. Ведь совсем неважно лесная или солнечная поляна, главное, что здесь нет давящих серых больничных стен. Вместо них яркие игровые, свежий воздух, и мама. Ей тоже здесь помогают, дают передышку в бесконечной заботе сыне, который болен спинальной атрофией.
Елена Юшкевич, мама:
19 лет назад Белорусский детский хоспис стал одним из первых подобных в Европе. Два года назад здесь появился новый корпус, на который собирали всем миром, и теперь полторы сотни добровольцев каждый день помогают 400 пациентам жить.
Анна Горчакова, директор Белорусского детского хосписа:
Пожалуйста, вот еще один наш, белорусский, жизненный принцип – быть терпеливыми и трудолюбивыми. Ежегодно тех, кто своим примером олицетворяет лучшие человеческие качества, бескорыстно помогает и вдохновляет каждого из нас быть лучше и добрее, самой благородной из госпремий награждает Президент.
Ни в одном, даже самом укромном уголке нашей Беларуси не остается незамеченным ни одно достойное дело.
Весновский интернат для 160 особенных детей стал настоящим домом надежды, а те, кто помогает ребятам стать на ноги при помощи новейшего реабилитационного оборудования и простой человеческой заботы, стали настоящими маяками в жизни с самыми добрыми сердцами.
Вячеслав Климович, директор «Весновского дома-интерната для детей-инвалидов с особенностями психо-физического развития»:
Здесь заботятся о детях с тяжелыми диагнозами – умственная отсталость, ДЦП, синдром Дауна. И все же сотрудники каждому помогают найти себя в жизни вопреки всему.
Так, главным увлечением Александра Голдаева стало рисование, хоть и нет возможности держать кисть в руках, рожден без конечностей.
Александр Голдаев, воспитанник «Весновского дома-интерната для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития»:
Весновский дом-интернат для каждого из своих воспитанников, очень вероятно, станет той самой малой родиной, куда так приятно возвращаться.
Тех, кто вдохновляет нас, в тот вечер глава государства отметил спецпремиями.
Бегунья Ольга Мазуренок доказала, что на пути к победе не бывает преград, а твой самый главный соперник – ты сам.
«Мисс Беларусь» и «Мисс Европа» Мария Василевич в очередной раз показала всему миру, по какому адресу прописана красота, которая, как известно, спасёт мир.
Вместе с юмором, конечно. В этом уже 40 лет убеждает театральную публику народный артист Беларуси Виктор Манаев.
Кстати, Виктор Манаев по завершению торжественной церемонии стал ведущим невероятно душевного и трогательного концерта.
На сцену поочередно поднимались лауреаты, виновники сегодняшнего торжества. Среди них – академический ансамбль песни и танца Вооруженных Сил.
Торжество белорусской духовности венчало трогательное исполнение песен лауреатов премии Юлии Быковой и Евгения Олейника. У микрофона – сама автор, а за роялем – младший сын главы государства Николай Лукашенко вместе со своим педагогом.
И в этот момент, каждый думал, конечно, о своём, но непременно о главном. Тот вечер – уже история, но поступки и талант каждого из лауреатов – общая белорусская ценность, повод для гордости и вдохновляющий пример для каждого из нас, белорусов.
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Новости Беларуси. Рождественская неделя в нашей стране отмечена еще одним важнейшим событием – вручением премии «За духовное возрождение», сообщили в программе...
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