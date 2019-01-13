Надежда Скардино: «Каждый день мне приносит что-то новое, и я очень счастлива»

В студии программы «Неделя спорта» человек, который еще в прошлом сезоне радовал нас на лыжне, олимпийская чемпионка Надежда Скардино.

Вам, наверное, непривычно в разгар сезона находиться не где-то на этапах КМ, а в Минске, в студии. Или уже привыкли?

Надежда Скардино:

Конечно, поменялась немножко жизнь. Но когда я смотрю этапы Кубка мира, есть ностальгия, воспоминания о своих каких-то выступлениях. Но это приятная ностальгия. И мне приятно сейчас наблюдать по эту сторону экрана за соревнованиями. Когда мы бегаем, следим только за своими какими-то изменениями результата. А здесь очень интересно. Каждая гонка очень динамичная. Особенно девушки, у них все меняется. У меня очень приятные эмоции вызывает просмотр биатлона. И тем более, когда наши девчонки нас радуют. Каждый раз они показывают лучший и лучший результат. И это тоже приятно. И вы видели, что вчера и мальчишки наши смогли улучшить свои результаты. Поэтому биатлон интересен.

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«Когда я вижу биатлон, когда я вижу соревнования – хочется там быть»

Иногда, чтобы понять ценность того, что имеешь, надо это потерять. Не возникло ли желание вернуться на трассу, когда стартовал сезон, и вы уже стали следить за биатлоном со стороны?

Надежда Скардино:

Когда я вижу биатлон, когда я вижу соревнования – хочется там быть. Потому что вспоминается тот эмоциональный фон. Но когда я вспоминаю, почему я сделала этот шаг и осознала, что мне надо заканчивать спорт... Чтобы слишком не скучать по биатлону, я прихожу опять к этому моменту выбора и понимаю, что он правильный. Тем более, что в данный момент жизнь у меня очень насыщенная. Я много делаю, что не могла сделать в тот период, когда я была спортсменкой. Каждый день мне приносит что-то новое, и я очень счастлива, что сейчас могу немного другие эмоции испытывать в этой неспортивной жизни.

Об Ирине Кривко: «Она одна из сильнейших спортсменок в мире»

Какие впечатления от выступления белорусок? Такой прогресс Ирины Кривко не удивил, неужели все это скрывалось за вашими спинами?

Надежда Скардино:

Нет, для меня это не стало неожиданностью. Во-первых, я знаю со слов Иры, что они продолжали поддерживать тот план, который и был. И в прошлом году вы видели прорыв Иры. В прошлом году она очень большой шаг сделала. Ире не 35 лет, и не 40, и не 33. Ей 25, если я не ошибаюсь. В этот период спортсмен очень сильно развивается. Вы можете видеть и по другим спортсменкам, например, по итальянкам. И, если поставлен правильный план, у спортсмена есть силы и он работает над собой, не покладая рук, на все 100 %, то спортсмен должен прогрессировать.





Кривко при этом единственная спортсменка из топ-10, которая не поднималась на пьедестал. То есть выходит, что берет стабильностью? И возможно ли только такой стабильностью остаться в лидерах по итогам сезона?

Надежда Скардино:

Вы видели, что Ире в какой-то момент где-то не хватало. Может, просто какого-то везения. Когда последний промах или какой-то из промахов не давал ей подняться. Были такие моменты, что она могла быть в топ-3. Я думаю, что Ире эти моменты придают сил, мотивации оказаться там, в топе. Я думаю, что это неизбежно. Мы видим, что у нее очень стабильные результаты, чистая стрельба. Когда спортсмен понимает, что у него есть возможность быть в топ-3, заработать медаль, он не будет руки опускать. Он, наоборот, будет идти, идти, идти. Я думаю, мы скоро увидим это.

А что бы вы предпочли как спортсменка: вот такое стабильное выступление, или все-таки с пьедесталом ничто не сравнится?

Надежда Скардино:

У меня была и стабильность, когда я была в топ-15, и была близко к медалям, но в тот год у меня не было медалей. И были такие сезоны, когда я была с медалями, но при этом у меня то со стрельбой проблемы, то заболела, то еще что-то. Конечно, медали – это воспоминания. Наверное, только медали ты и помнишь. Поэтому лучше стабильно, но с медалями.

Надежда Скардино: «Даже если вы ошиблись, не убивайте себя критикой, а делайте работу над ошибками. А лучше всего – не делайте ошибок!» ( читать далее ).





Источник фото: instagram.com/skardinon/

«Если ты не борешься за Большой Хрустальный глобус, то медаль на чемпионате Европы важнее»

Североамериканские этапы Ирине, скорее всего, придется пропустить в связи с домашним чемпионатом Европы и, я так понимаю, затратностью выездов. Как считаете, это правильно, ведь она реально претендует на высокие места в общем зачете?

Надежда Скардино:

Я думаю, что здесь, наверное, немного другая целесообразность. У нас есть чемпионат Европы. И он для нашей страны важен. И если они поедут на этапы Кубка мира, то они просто не успеют приехать и восстановиться. Потому что когда мы приезжаем с этапов Кубка мира из Кореи или из Америки, то восстановление идет больше недели. Восемь или девять часов разницы. И в моей карьере было, и в Дашиной карьере было, когда мы пропускали этапы Кубка мира. Я, допустим, ездила на чемпионат Европы в Тюмень и не поехала на американские этапы. И в этом тоже был свой смысл. Да, мы теряем очки. Но, наверное, если ты не борешься за Большой Хрустальный глобус, то медаль на чемпионате Европы важнее. И 99 %, что она будет у Иры, потому что она одна из сильнейших спортсменок в мире. Я думаю, что наша команда в том составе, в котором она сейчас, у них очень большие шансы радовать своих поклонников, которые смотрят их по телевизору и которые приедут за них болеть. И это тоже большой плюс.

То есть в контексте борьбы за 10-ку пропуск этапов не сильно повлияет?

Надежда Скардино:

Да, за два этапа можно потерять много очков. Но если у Иры будет медаль чемпионата Европы, тогда оно того стоит.





Источник фото: instagram.com/skardinon/

«Может быть, мне повезло, потому что когда я приехала, я сразу начала зарабатывать медали»

Много негатива сейчас в прессе относительно натурализации российских биатлонисток. Но вы ведь тоже из России: вспомните, как проходил ваш переход тогда? Была ли какая-то критика? Или тогда не были так развиты соцсети и никто не высказывался?

Надежда Скардино:

Была критика. Со стороны тех спортсменов, которые здесь были, и их тренеров. Их понять можно. Может быть, мне повезло, потому что когда я приехала, я сразу начала зарабатывать медали. И болельщик на меня смотрел немного по-другому, потому что я помогала команде. Вот если бы я приехала сюда и заняла чье-то место, но при этом не показывала хороших результатов, это было бы неправильно. Но тут никто не может отгадать. И у нас действительно в команде есть проблема – очень мало спортсменов. И даже ситуация, что девочки сильнейшие поедут на чемпионат Европы и вся команда пропустит два этапа Кубка мира – это очень много тех незаработанных очков для команды. И она уже будет не в топ-10, где пять человек могут стартовать, и не в топ-15, где четыре. И для следующего года это будет большая потеря.

Поэтому я надеюсь, что девочки, которые пришли из России... тут вопрос в том, насколько они будут относиться к этой команде и стране как к своей. И если они смогут почувствовать эту страну как свою, то почему нет? Многие рождаются в других странах. Как Динара Алимбекова. Она родилась в Казахстане. Понятно, она приехала через три года после рождения. Но она же своя спортсменка. Ее вырастили здесь. И каждый спортсмен может стать своим. По крайней мере в последние годы мне казалось, что я своя спортсменка. Поэтому я бы поддержала девочек, которые могут нам сейчас помочь.

В какой момент вы почувствовали себя в Беларуси своей?

Надежда Скардино:

Наверное, после первых медалей более-менее значимых. Не считая летнего чемпионата мира, когда я первый раз выиграла медаль для Беларуси. Это было в Финляндии. Я уже не помню, какой это год был. Наверное, 2006-ой какой-нибудь или 2005-й. Но это не такой уровень. Разве что для меня понимание, что я не зря поменяла лыжные гонки на биатлон и не зря переехала в другую страну. А когда мы были с девочками на чемпионате Европы в Банско, мы тогда первое место выиграли. А до этого я поехала на Универсиаду и там в индивидуальной гонке у меня была, наверное, зототая медаль. Тогда я поняла, что здесь я своя.





О проекте «Спорт FM»

Надежда, теперь немного не о биатлоне. О проекте «Спорт FM» много говорить не будем. Просто коротко: на какой стадии находится процесс организации?

Надежда Скардино:

Сейчас, к сожалению, этот этап для нас закончился. Не так, как мы ожидали. Из Администрации Президента нам с Александрой Герасименей пришел ответ буквально 31 декабря. Нам отказали. В Министерстве информации, когда мы туда приходили, говорили, что обязательно тужно написать письмо в Администрацию. И если они с этим согласны, они нам ответят. Без их ответа ничего не может быть. Мы слышали разные мнения. Они были в основном о нецелесообразности этого проекта. Насколько я поняла, у нас есть уже много радиостанций.

«Всех детей в каком-то возрасте надо отдавать в спорт. Это дает ребенку рост и понимание о дисциплине, о задачах и целях»

Надежда, ваши родители не были связаны со спортом, а из братьев и сестер – у вас ведь большая семья – кто-то связал жизнь со спортом?

Надежда Скардино:

Моя сестра младшая, София, она была лыжницей, пошла по моим стопам. Тогда мне было лет 12, а ей... семь. Я все время забываю, какая разница между нашими сестрами. Она пошла в лыжные гонки, а потом за мной сюда перешла в биатлон. Но что-то не сложилось. Она приехала обратно домой. Она тренер детский по горным лыжам. Ей это очень нравится. И я знаю, что дети в восторге от ее тренеровок. Очень рада, что она нашла свою стезю. Родители у меня не были профессиональными спортсменами. Но отец моего отца был чемпионом СССР по парусному спорту. Папа занимался теннисом. Но он слишком маленького роста для тенниса.

А вы сейчас, зная все сложности жизни профессионального спортсмена, в перспективе отдали бы детей в биатлон или в другой вид спорта?

Надежда Скардино:

Для развития ребенка, конечно, я бы хотела отдать. И я думаю, что отдам. Всех детей в каком-то возрасте надо отдавать в спорт. В любительский, как физкультура. Это дает ребенку рост и понимание о дисциплине, о задачах и целях. И это только плюс в его будущем, даже если он не станет профессиональным спортсменом.

«Может быть, карьеру детского тренера начну. Мне очень нравится общаться с детьми»

В будущем видите себя тренером или функционером в биатлоне, или хотелось бы отойти от спорта?

Надежда Скардино:

Мне очень нравится быть в этой сфере спорта. Сейчас уже сложно понять, потому что я не сижу в одном доме. Я езжу в Европу и сюда я приезжаю, и домой. Поэтому только когда я смогу понять, где я буду находиться, осяду, тогда и смогу предпринять какие-то попытки к своей будущей профессии. Но скоро я осяду на одном месте, пойму, где дом. Хотя дом, наверное, все равно везде. Если тебе хорошо, уютно – это дом. Для меня уже, допустим, два дома. И вот тогда, может быть, карьеру тренера, может, детского тренера начну. Мне очень нравится общаться с детьми. Вот недавно учила детей кататься на коньках. Их первые шаги, и они меня слушают, у них все получается – для меня это огромное удовольствие. Такой ход событий возможен.

А вообще по окончании карьеры федерация выходила с вами на связь? Предлагала, может быть, какие-то варианты сотрудничества?

Нет, не предлагали. Но, наверное, даже если бы какие-то предложения были, я бы не смогла сказать «да». В тот момент, когда я ушла из спорта, я понимала, что у меня есть усталость. Но и сидеть на месте я бы тоже не смогла. Я очень соскучилась по своим родным, по своему дому, и мне хотелось путешествовать, а работа предполагает, что ты должен быть на месте. Если бы это была должность тренера, это тоже сложно. Нужно разъезжать. И опять я бы пришла к тому, от чего ушла, от чего больше всего устала. Предложений не было, но они были бы бесполезны конкретно в тот момент. Я не могу говорить о будущем. Сейчас такой период. Становление меня как другого человека, вне спорта.

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Источник фото: instagram.com/skardinon/

О прощальной гонке

Надежда, будет ли у вас прощальная гонка? Были разговоры, что во время «Гонки легенд» в Раубичах будут торжественные проводы.

Надежда Скардино:

Да. Даша [Домрачева] мне уже прислала приглашение на «Гонку легенд», в которой я, конечно же, с удовольствием поучаствую. По чему я скучаю в спорте, так это по соревнованиям. Не по разъездам и не по тренировкам, а по соревнованиям. Потому что это такой адреналин и такой кайф, что этот момент не пропущу. И там же в программе написано, что да, будут проводы нас с Дашей. Поэтому всех приглашаем на «Гонку легенд», она состоится 18 числа. Если приглашение прислано, значит, гонка состоится. Сейчас идет организация этого процесса. Всех приглашаю, будем рады вас видеть. Надеемся, что вы получите от этих соревнований большое удовольствие.