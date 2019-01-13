Волейболистки «Минчанки» одержали третью победу в российской суперлиге

Волейболистки «Минчанки» одержали третью победу в 11 матчах со старта суперлиги открытого чемпионата России.



Фото: cev.eu

13 января в напряженном поединке 11-го тура белорусская команда в гостях одолела аутсайдера суперлиги саратовский «Протон», который замыкает турнирную таблицу.

«Протон» (Саратов) — «Минчанка» — 2:3 (24:26, 13:25, 28:26, 25:13, 12:15).

Продолжительность матча — 1 час 52 минуты.

«Минчанка» была близка к тому, чтобы завершить матч победой уже в трех партиях, однако не реализовала три матч-бола (24:23, 25:24, 26:25) и позволила «Протону» вырвать на тай-брейке третий сет. Затем хозяйки разгромили белорусок в четвертой партии и добились права на пятую. И лишь в ней «Минчанка» с трудом сумела дожать неуступчивых оппоненток.

В составе «Минчанки» результативные баллы набирали Екатерина Сокольчик (20), Дарья Володько (13), Анна Гришкевич (12), Оксана Ковальчук (11), Богдана Анисова (9), Анна Калиновская (9), Надежда Столяр (1).

У саратовской команды самой результативной стала сербская легионерка Сладжана Эрич (18 очков), второй показатель у 18-летней доигровщицы сборной Беларуси Веры Костючик (17 баллов).

С 10 очками в 11 матчах «Минчанка» остается на 10-м месте среди 12 команд российской суперлиги.

В следующем матче «Минчанка» 20 января сыграет в гостях у «Сахалина».



Фото: volley.ru