Зарплата в 2500 евро и пыльный труд. Как выглядит работа современного трубочиста в Германии

Трубочист у немцев считается символом счастья. Того, кто получит его фигурку в подарок под Новый год, а еще лучше лично повстречается с представителем этой профессии, пожмет ему руку, прикоснется к рукаву или золотой пуговице на его черной куртке, по поверьям, ждет большая удача.



Штефани Френк

«Почему так повелось, знают немногие», — говорит Алексис Гула (Alexis Gula), трубочист из Баден-Вюртемберга в седьмом поколении. В Средневековье, когда очаг стал находиться в доме и стали строить дымоходы, опасность возникновения пожаров возросла. Трубочист избавлял камины от скоплений липкой сажи, предотвращал воспламенения, а вместе с ними и беду.

Новое поколение трубочистов

Название у этой профессии в Германии появилось в XIII веке. Современному трубочисту не приходится путешествовать из города в город в поисках работы, но чистка дымоходов остается его основной задачей. Правда, спектр услуг значительно расширен: сегодня трубочисты производят замер выброса вредных веществ в атмосферу, консультируют по вопросам энергосбережения, проверяют исправность системы отопления.

Всего в Германии сегодня — около 20 тысяч трубочистов. Желающие получать эту профессию есть, но, как и в других ремесленных отраслях, есть повод беспокоиться и за ее будущее. Несмотря на неплохую оплату труда (после трехлетнего профобучения стартовая зарплата до вычета налогов составляет 2500 евро в месяц), эта специальность не входит в число самых привлекательных для выпускников школ: ее выбирают, скорее, те, кого тянет к экзотике.

(Не)женская профессия

Как Штефани Френк (Stephanie Frenk) из Бранденбурга, например. Ей cвежий воздух, встреча с новыми людьми, общение доставляют огромное удовольствие. Казалось бы, не женское это дело, пыльное, грязное… И тем не менее Штефани Френк, в детстве мечтавшая стать астронавтом или альпинистом, любит профессию трубочиста и не боится испачкать свою рабочую одежду. А вот к плохой погоде и морозам она так и не смогла привыкнуть, проработав уже 10 лет трубочистом.

Ее коллега из Баварии Петра Итлингер (Petra Ittlinger) работает в этой сфере уже более 30 лет. В последнее время трубочистам приходится все больше времени проводить за бумажной работой. «Бюрократия, которая набирает обороты, доставляет много неприятностей», — говорит трубочист. По ее оценкам, две трети рабочего времени она проводит за письменным столом.

Тем не менее работа трубочиста полна романтики. Люди тянутся к нему, хотят потрогать за одежду, так как верят, что это приносит счастье. Для Штефани Френк общение с людьми доставляет не меньше радости, чем осмотр труб и обогревательных установок. В помощь трубочисту — улыбка, это первый совет, который дают новичкам. Ведь для них главное — уметь завоевать доверие клиента.