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Романчук: "Почему белорусы не боятся пробы на зуб"

13.01.2019 21:58 — Разное | UDF  
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Иллюстрация Владимира Цеслера
Независимый экономист прокомментировал недавние слова Лукашенко.

— Интересная метафора. Тревожная и наполненная разными смыслами. Указывает на внешнюю угрозу. Контекст событий последних месяцев позволяет точно определить, откуда она исходит. Тем не менее, метафора требует расширенного контекста. Особенно внутрибелорусской ситуации. Попробую её разъяснить близкими стилистическими средствами, написал Ярослав Романчук на своей странице в Фейсбуке.

— Белорусов более двух десятков лет не просто пробуют на зуб. Им отбивают почки правовым и судебным произволом.

Белорусам губят печень алкогольной и табачной наркотой.

Белорусы терпят от несварения желудком телевизионной лжи, зарплатных абяцанак, социальной ориентации и пропагандистского глянца.

Белорусы теряют конечности и трудоспособность из-за гангрены рынка труда. Белорусы задыхаются от хронического воспаления лёгких из-за острой недостаточности воздуха свободы.

Белорусам выбивают зубы надежды, мудрости и инициативности, вставляя безобразные протезы халявы, холуйства, хамства и халтуры.

Белорусам сильно ослабили сердце инфляционными инсультами, девальвационными инфарктами и платёжными тромбами.

Белорусов накачивают наркотиками забвения, чтобы они не помнили своего родства и истории, безобразий и обещаний власти — отсюда склероз головного мозга.

И вот в этой ситуации глава страны предупреждает, что нашу Беларусь в 2019-2020 гг. будет пробовать на зуб Кремль. После того, что белорусские власти делают со своим народом, ему по большому счёту, уже ничего не страшно.

Белорусы и не такое терпели и терпят. Возможно, поэтому чужой, иностранный зуб кажется им не таким страшным. С другой стороны, пробуя на зуб, можно перекусить шею, сломать позвоночник хрупкого национального самосознания.

Достойны ли мы, белорусы «той независимости, о которой мы всегда и везде говорим»? Кремль думает, что после того, что белорусская власть делала со своим народом более 20 лет, он уж точно откажется от очередной порции её непристойных предложений.

Если бы не одно, но критически важное «но». У многих злых, расстроенных, бедных белорусов нет уверенности в том, что смена Лукашенко на Путина или на другого белорусского руководителя, который согласится с планом Кремля, принесёт им выздоровление экономики, прекращения издевательств и переход в режим народовластия.

Беларусь облегчит себе жизнь, нейтрализует злую волю и действенность тех, кто будет пробовать нашу страну на зуб, когда наша власть, наконец, поймёт, что принуждение населения к сожительству с несменяемыми VIP-распорядителями чужого — это разрушение суверенитета.

Отказ от передачи активов и ресурсов страны в руки национального бизнеса — это эрозия независимости. Надежда укрепления суверенитета путём реализации государственных инвестиционных программ — это разрушение экономики, фундамента суверенитета.

 
 
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Независимый экономист прокомментировал недавние слова Лукашенко.
 
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