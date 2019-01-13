ОГП объявила об участии в выборах – парламентских и президентских



Николай Козлов. Фото: Еврорадио

13 января Объединенная гражданская партия заявила об участии в предстоящих президентских и парламентских выборах. В праймериз по определению единого кандидата в президенты от правоцентристской коалиции будет участвовать исполняющий обязанности председателя партии Николай Козлов.В заявлении ОГП подчеркивается, что формат участия партии в избирательных кампаниях будет зависеть от ряда факторов: допуска членов организации в избирательные комиссии, регистрации кандидатов, допуска их к СМИ, изменений в избирательном кодексе.