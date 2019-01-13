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ОГП объявила об участии в выборах – парламентских и президентских

13.01.2019 21:56 — Разное | UDF  
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Николай Козлов. Фото: Еврорадио
В праймериз по определению единого кандидата в президенты от правоцентристской коалиции будет участвовать Николай Козлов.

13 января Объединенная гражданская партия заявила об участии в предстоящих президентских и парламентских выборах. В праймериз по определению единого кандидата в президенты от правоцентристской коалиции будет участвовать исполняющий обязанности председателя партии Николай Козлов.


В заявлении ОГП подчеркивается, что формат участия партии в избирательных кампаниях будет зависеть от ряда факторов: допуска членов организации в избирательные комиссии, регистрации кандидатов, допуска их к СМИ, изменений в избирательном кодексе.

 
 
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В праймериз будет участвовать Николай Козлов.
 
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