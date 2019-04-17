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Особенности зимней рыбалки
13.01.2019 12:36 — Разное | Навiны Камянеччыны
Источник материала: Навiны Камянеччыны>
Для любителей зимней рыбалки наступили благодатные дни. В Каменце на Лесной в районе моста одним утром наши корреспонденты насчитали сразу 15 рыбаков! И ничего, что в тот день термометр показывал минус 12, да и ветерок до костей пробирал. Главное, одеться по погоде, взять термос с горячим чаем, снасти, конечно, – и вперед. Клюет-не клюет – это уже другое дело. Но иногда ого как везет! Наш знакомый хвастается: специально отпросился с работы после обеда, чтобы порыбачить, и что вы думаете – 10 кг окуньков надергал! Свежий воздух, заснеженные берега, компания близких по духу товарищей … Что может быть лучше? Главное, о правилах безопасности на льду не забывать. И хорошего вам улова!
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Для любителей зимней рыбалки наступили благодатные дни. В Каменце на Лесной в районе моста одним утром наши корреспонденты насчитали... Сообщение Особенности...
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