Налоговый маневр в России может задать импульс переформатированию белорусско-российских отношений





Ситуация с налоговым маневром становится дополнительной иллюстрацией того, что для России ЕАЭС является, в первую очередь, политическим инструментом для решения собственных задач.

Ключевой темой экономической и политической повестки дня в конце 2018 года вновь стали энергетические вопросы отношений с Россией. Продолжение реализации в 2019 году налогового маневра – постепенного снижения экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты (вплоть до нуля в 2024 году) с одновременным повышением налога на добычу полезных ископаемых – косвенно затрагивает другие страны ЕАЭС, в том числе Беларусь. Об этом говорится в квартальном обзоре экономики, подготовленном Белорусским экономическим исследовательско-образовательным центром BEROC .

В нем отмечается, что Беларусь в данном вопросе исходит из того, что предусмотренное в ЕАЭС постепенное движение к единому рынку энергоресурсов (документы предполагают его создание к 2025 году) и выравнивание условий для субъектов бизнеса, означает, что таковые условия для какой-либо из стран как минимум не должны ухудшаться. С этой позиции Беларусь рассматривает финансовые условия, закрепленные с 2015 года через механизм приобретения нефти в России по цене, не включающей экспортную пошлину, а также перечисления экспортных пошлин на нефтепродукты, произведенные отечественными переработчиками в белорусский бюджет, как минимальный статус-кво в рамках ЕАЭС.

"Более того, именно введение такого транзитивного механизма на пути к общему рынку энергоресурсов де-факто являлось ценой подписания белорусской стороной в мае 2014 года договора о ЕАЭС. Однако де-юре такой механизм был закреплен посредством двустороннего соглашения Беларуси и России, тогда как сам договор о ЕАЭС был подписан в усеченном виде, помещающем энергоносители за рамки концепции общего рынка", - говорится в обзоре.

Экономисты отмечают, что согласие на двусторонний характер соглашений о переходном этапе в торговле энергоносителями (то есть вне рамок правоотношений внутри ЕАЭС) и подписание договора о ЕАЭС в формате неполноценного экономического союза видятся серьезной ошибкой Беларуси в имплементации решения о вступлении в этот союз (вне зависимости от оценки целесообразности участия в нем). Именно это позволяет России позиционировать выгоды, получаемые Беларусью в торговле энергоносителями, не как автоматические последствия перехода или движения к общему рынку внутри ЕАЭС, а как субсидии Беларуси Россией.

"В соответствии с этой же логикой Россия интерпретирует налоговый маневр как внутреннее дело, не подлежащее обсуждению/компенсации внутри ЕАЭС. Данный эпизод становится дополнительной иллюстрацией того, что для России ЕАЭС является, в первую очередь, политическим инструментом, тогда как соответствие общепринятым стандартам экономической интеграции и учет экономических интересов других членов союза уходят на второй план", - констатируется в обзоре BEROC.

Такой подход неизбежно будет порождать все новые противоречия внутри ЕАЭС. Экономисты убеждены, что этот эпизод может задать не только импульс переформатирования отношений Беларуси и России, но и усилить настороженное отношения других стран-членов (Беларуси, Казахстана, Армении, Кыргызстана) к дальнейшему развитию ЕАЭС.