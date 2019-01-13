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Новые улицы, мосты, развязки. Что планируется построить в Слуцке до 2030 года
14.01.2019 — Разное | Слуцк Город
Отдельной главой в генплане Слуцка до 2030 года вынесено развитие транспортное инфраструктуры. Озвучены как амбициозные проекты, например строительство путепровода над железнодорожными путями, так и вполне доступные инженерные решения.
Главная задача развития транспортной инфраструктуры на ближайшие 11 лет - поэтапное формирование радиально-кольцевой структуры сети магистральных улиц с высокой пропускной способностью транспорта.
Так, Проектируемая улица №1 должна стать продолжением улицы Тройчанской от коттеджного поселка к 1-му городку и Майскому посаду. Проектируемая №2 пройдёт над рекой Случь и свяжет круговой перекрёсток улиц Тройчанская и М. Богдановича с деревней Ячево и выездом к «леску» в 11-м городке.
Проектируемая №3 должна связать улицу Энергетиков в районе ДСУ-9 с улицей Тутаринова в районе бывшего пивзавода. Здесь проектировщикам предстоит решить ряд сложных задач, в том числе построить транспортную развязку на пересечении с улицами Ленина и Энегетиков, а главное - путепровод над над железнодорожными путями. Такое проектное решение позволить связать микрорайон вокзала с микрорайоном «Сахарный» и снизить транспортную нагрузку на центральные улицы.
Улицы Жукова и 1 Августа планируется сделать северным дублёром улицы Ленина, связав их напрямую через территорию бывшего «Металообъединения».
Интересной видится задумка организовать радиально-кольцевую дорогу Проектируемая №11 и Проектируемая №5, которая свяжет улицу Гагарина от автомойки с улицей Ленина в районе магазина «Домашний», далее обогнёт бывший 14-й городок и выйдет к улице Магистральной вблизи АЗС.
Корректировкой генерального плана Слуцка предусмотрено формирование непрерывной сети благоустроенных пешеходных путей с велодорожками, связывающих основные функциональные зоны c пунктами проката. Велодорожки генпланом предусматриваются вдоль реки Случь, в местах массового отдыха и в районах массового жилищного строительства.
Также генпланом предусмотрено сохранение резерва территории для прокладки железнодорожной линии Минск–Слуцк–Солигорск в северо-западной части Слуцкого района.
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Озвучены как амбициозные проекты, например строительство путепровода над железнодорожными путями, так и вполне доступные инженерные решения.
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