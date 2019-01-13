4 из 4 слуцких бойцов заняли призовые места на рождественском турнире





Слева направо: Антон Пятницкий, Евгений Рудяк, Алексей Крепец (в центре), Антон Фомин, Никита Слабко

Четыре парня из слуцкого филиала клуба единоборств «Феникс» приняли участие в благотворительном рождественском турнире. Все они заняли призовые места, сообщил главный тренер Алексей Крепец.

Мероприятие проходило на минувших выходных в Минске. По итогу турнира Слабко Никита занял 1-е место в весовой категории до 77 кг, Пятницкий Антон стал 2-м в категории до 71 кг, Фомин Антон завоевал 2-е место в категории до 63 кг и Рудяк Евгений — 2-е место в весе до 73 кг.

— Пятницкий в финале с чемпионом мира встретился и достойно отборолся, — рассказывает Алексей Крепец. — Никите Слабко соперник провёл запрещённый приём на шею, потом Никита у него руку на болевой приём забрал, а тот не знал что делать и как ударил - аж поплыло все. Никита долго в себя приходил, но все ровно выиграл. Работаем не на показуху, на результат.











