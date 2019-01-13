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4 из 4 слуцких бойцов заняли призовые места на рождественском турнире
14.01.2019 — Разное | Слуцк Город
Четыре парня из слуцкого филиала клуба единоборств «Феникс» приняли участие в благотворительном рождественском турнире. Все они заняли призовые места, сообщил главный тренер Алексей Крепец.
Мероприятие проходило на минувших выходных в Минске. По итогу турнира Слабко Никита занял 1-е место в весовой категории до 77 кг, Пятницкий Антон стал 2-м в категории до 71 кг, Фомин Антон завоевал 2-е место в категории до 63 кг и Рудяк Евгений — 2-е место в весе до 73 кг.
— Пятницкий в финале с чемпионом мира встретился и достойно отборолся, — рассказывает Алексей Крепец. — Никите Слабко соперник провёл запрещённый приём на шею, потом Никита у него руку на болевой приём забрал, а тот не знал что делать и как ударил - аж поплыло все. Никита долго в себя приходил, но все ровно выиграл. Работаем не на показуху, на результат.
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Четыре парня из слуцкого филиала клуба единоборств «Феникс» приняли участие в благотворительном рождественском турнире. Все они заняли призовые места, сообщил...
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