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HBO назвал дату выхода последнего сезона «Игры престолов»

14.01.2019 06:38 — Разное | Tut.by  
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Заключительный сезон сериала «Игра престолов» выйдет на экраны 14 апреля, сообщил в Twitter телеканал HBO.

В полутораминутном ролике Джон Сноу, Санса и Арья Старки бродят по усыпальнице родового замка Винтерфелл и слышат голоса предков. В конце видео появляется надпись, что сезон стартует 14 апреля.

HBO также опубликовал тизер последнего сезона. Как отмечает The Hollywood Reporter, его снял режиссер Дэвид Наттер, в 2015 году получивший «Эмми» за один из эпизодов сериала. Он также поставил три из шести серий заключительного сезона.

«Игра престолов» выходит с 2011 года, сериал основан на серии книг «Песнь льда и пламени» писателя Джорджа Мартина. В 2018 году «Игра престолов» получила 22 номинации на премию «Эмми» и получила награду как «Лучший драматический сериал».

 
 
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Заключительный сезон сериала «Игра престолов» выйдет на экраны 14 апреля, сообщил в Twitter телеканал HBO.
 
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