Описавший молекулу ДНК генетик Джеймс Уотсон лишен почетных званий. Он опять заговорил о расовых различиях

Американский генетик Джеймс Уотсон, получивший Нобелевскую премию за описание структуры молекулы ДНК, лишен почетных званий, после того как он повторил свои утверждения о связи уровня интеллекта с расовым происхождением.



Джеймс Уотсон. Фото: Wikimedia Commons

В заявлении известной лаборатории Колд Спринг Харбор в штате Нью-Йорк, где работал генетик, комментарии 90-летнего ученого названы «необоснованными и безответственными».

Доктор Уотсон делал подобные заявления в 2007 году, но позже отказался от них и принес извинения.

В 1962 году ученый вместе с Морисом Уилкинсом и Фрэнсисом Криком получил Нобелевскую премию за открытие структуры ДНК.

Однако в 2014 году доктор Уотсон продал свою золотую медаль, заявив, что научное сообщество подвергло его остракизму после его высказываний о различиях в интеллектуальном и физическом развитии различных рас.

Уотсон указывал, что различия между белыми и чернокожими в интеллектуальных способностях проявляются в тестах IQ. Большинство экспертов по интеллектуальному развитию считают, что эти различия объясняются средой, в которой живут, соответственно, белые и черножие, а не генетической предрасположенностью, цитировала в начале января газета New York Times директора Национальных институтов здоровья США доктора Фрэнсиса Коллинза.

В настоящее время Уотсон находится в доме престарелых, где восстанавливается после автомобильной аварии и, как сообщается, слабо понимает, что происходит вокруг него.

Мнение генетика

В 2007 году генетик дал интервью британской газете Sunday Times. В нем он сказал, что «удручен перспективами Африки», так как «вся наша социальная политика основана на том факте, что их интеллект такой же, как наш, — а данные всех тестов показывают, что это не так».

Уотсон также сказал, что все надеются на всеобщее равенство, но «люди, которым приходится иметь дело с чернокожими работниками, знают, что это не так».

После этих комментариев доктор Уотсон потерял работу в лаборатории Колд Спринг Харбор и был отстранен от всех своих административных обязанностей. Он написал извинение и сохранил звание почетного канцлера, почетного профессора имени Оливера Р. Грейса и почетного попечителя.

Но теперь лаборатория города Колд Спринг Харбор заявила , что лишает Джеймса Уотсона и этих званий в свете того, что его взгляды не изменились. Интервью с ученым было частью документального фильма «Американские мастера: расшифровывая Уотсона», вышедшего в эфир на американском телеканале Пи-би-эс в начале месяца.

«Заявления доктора Ватсона являются предосудительными, не подкрепленными наукой», — говорится в заявлении лаборатории, где также отмечается, что они фактически перечеркивают его извинения.

Взгляды Джеймса Уотсона вызывали неоднозначную реакцию общественности и до этого случая. Он, например, говорил, что полные люди недостаточно амбициозны.

Кроме того, он как-то предлагал использовать генную инженерию для создания исключительно красивых девушек, чем заслужил обвинения в одобрении евгеники.

Дело всей жизни

Ученый стал директором лаборатории Колд Спринг Харбор (CSHL) в 1968 году, ее президентом в 1994 году и канцлером десятилетие спустя. В его честь названа докторантура при лаборатории .

В интервью информационному агентству Ассошиэйтед пресс сын ученого Руфус Уотсон сказал, что заявления генетика могут выставить его как фанатичного человека с дискриминационными взглядами, но это не так.

«Они просто представляют его довольно узкую интерпретацию генетической предрасположенности… Для моего отца эта лаборатория — дело всей его жизни, тем не менее, теперь лаборатория считает его своей проблемой».

Судьба медали

В июне 2015 года во время визита Джеймса Уотсона в Москву, где он выступал в Академии Наук, ученому вернули проданную им ранее медаль Нобелевского лауреата.

В 2014 году в результате торгов медаль ушла с молотка на аукционе Christie’s за 4,8 млн долларов. Нобелевские медали изготавливаются из 18-каратного зеленого золота, покрытого слоем 24-каратного золота. Christie’s перед торгами оценивал медаль в 2,5 — 3,5 млн долларов.

Уотсон тогда заявил, что намерен отдать часть вырученных от продажи медали денег на благотворительность и поддержку научных исследований.

Ее купил российский миллиардер Алишер Усманов , который сразу же заявил, что намерен вернуть ее Уотсону.

«Я считаю недопустимой ситуацию, при которой выдающийся ученый продает награду, полученную за свои достижения, — сказал тогда Усманов. — Работы господина Уотсона способствовали исследованиям по борьбе с раком, от которого умер мой отец. Для меня важно, что мои средства будут направлены на научные исследования, а награда останется у человека, который заслужил ее, как никто другой».

Награда Уотсона стала первой медалью в истории премии, проданной самим лауреатом еще при жизни.

Трехмерная молекулярная структура ДНК, кодирующая индивидуальный состав белков, из которых строится организм человека, была открыта Уотсоном и Криком в 1953 году на основе экспериментальной базы данных, составленной Морисом Уилкинсом, Рэймондом Гослингом и Розалинд Франклин.