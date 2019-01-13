Арина Соболенко успешно преодолела 1-й круг Australian Open

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко успешно преодолела стартовый круг одиночного разряда на открытом чемпионате Австралии — первом в сезоне турнире «Большого шлема», который начался в Мельбурне.

Посеянная под 11-м номером Арина Соболенко (№ 11 WTA) в двух сетах взяла верх над россиянкой Анной Калинской (№ 146 WTA), пробившейся в основную сетку через квалификацию — 6:1, 6:4. Матч продолжался 1 час 6 минут.

В 1/32 финала Арина Соболенко встретится с британкой Кэти Болтер (№ 97 WTA), которая взяла верх над россиянкой Екатериной Макаровой (№ 60 WTA) — 6:0, 4:6, 7:6 (9:6).