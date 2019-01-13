ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Арина Соболенко успешно преодолела 1-й круг Australian Open

14.01.2019 07:17 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко успешно преодолела стартовый круг одиночного разряда на открытом чемпионате Австралии — первом в сезоне турнире «Большого шлема», который начался в Мельбурне.

Посеянная под 11-м номером Арина Соболенко (№ 11 WTA) в двух сетах взяла верх над россиянкой Анной Калинской (№ 146 WTA), пробившейся в основную сетку через квалификацию — 6:1, 6:4. Матч продолжался 1 час 6 минут.

В 1/32 финала Арина Соболенко встретится с британкой Кэти Болтер (№ 97 WTA), которая взяла верх над россиянкой Екатериной Макаровой (№ 60 WTA) — 6:0, 4:6, 7:6 (9:6).

 
 
Ссылка на источник 75
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко успешно преодолела стартовый круг одиночного разряда на открытом чемпионате Австралии - первом в сезоне турнире...
 
Новости дня
Новости разные
 
Описавший молекулу ДНК генетик Джеймс Уотсон лишен почетных званий. Он опять заговорил о расовых различиях
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
14.01.2019
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика