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Кто стал самой красивой женщиной планеты? TC Candler назвала свой топ-сто

14.01.2019 08:00 — Разное | Tut.by  
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Развлекательная платформа TC Candler назвала топ-сто красивейших женщин и мужчин планеты. Рейтинг 100 Most Beautiful Faces и 100 Most Handsome Faces составляется с 1990 года. Лист победителей формируется по итогам голосования привлеченных независимых экспертов, которые стремятся включить в него не только звезд кино, шоу- и модельного бизнеса, но и «свежие» лица.

Самой красивой женщиной мира в 2018 году признана французская фотомодель и актриса Тилан Блондо. На втором месте — певица и танцор Чоу Тсу, а на третьем — израильская модель Яэль Шелбиа. На четвертой позиции актриса Лиза Соберано, а на пятой — модель Адриана Мишель.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Thylane (@thylaneblondeau) 26 Фев 2018 в 11:32 PST

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от TZUYU CHOU 周子瑜 (@tzuyutwice) 22 Авг 2017 в 9:21 PDT

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Yael Shelbia (@yaelshelbia) 17 Сен 2018 в 8:29 PDT

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Liza Soberano (@lizasoberano) 11 Окт 2018 в 9:05 PDT

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от World of Rankings (@worldofrankings) 9 Янв 2019 в 1:23 PST

А среди мужчин первое занял Джейсон Момоа, известный ролью в «Аквамене».

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от TC Candler (@tccandler) 14 Июл 2018 в 1:35 PDT

Полный список можно узнать, посмотрев видео.

Самые красивые женщины:

Самые привлекательные мужчины:

 
 
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Развлекательная платформа TC Candler назвала топ-сто красивейших женщин и мужчин планеты
 
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