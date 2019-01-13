Кто стал самой красивой женщиной планеты? TC Candler назвала свой топ-сто

Развлекательная платформа TC Candler назвала топ-сто красивейших женщин и мужчин планеты. Рейтинг 100 Most Beautiful Faces и 100 Most Handsome Faces составляется с 1990 года. Лист победителей формируется по итогам голосования привлеченных независимых экспертов, которые стремятся включить в него не только звезд кино, шоу- и модельного бизнеса, но и «свежие» лица.

Самой красивой женщиной мира в 2018 году признана французская фотомодель и актриса Тилан Блондо. На втором месте — певица и танцор Чоу Тсу, а на третьем — израильская модель Яэль Шелбиа. На четвертой позиции актриса Лиза Соберано, а на пятой — модель Адриана Мишель.

А среди мужчин первое занял Джейсон Момоа, известный ролью в «Аквамене».

Полный список можно узнать, посмотрев видео.

Самые красивые женщины:

Самые привлекательные мужчины: