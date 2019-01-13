Год малой родины: ЛИПИНИЧСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

В январе прошлого года на торжественной церемонии вручения государственных наград лучшим работникам аграрной отрасли Президент Беларуси Александр Лукашенко объявил 2018 год Годом малой родины. Глава государства тогда пояснил, что на принятие такого важного решения подвигли размышления о важности малой родины в судьбе каждого человека. А вскоре Президент объявил, что под знаком Года малой родины пройдут 2018-2020 годы.

Напомним, в минувшем году в рамках проекта «Авангарда», посвященного Году малой родины, районная газета рассказывала об особенностях территорий Губичского, Широков-ского, Рогинского, Николаевского, Октябрьского и Гусевицкого сельсоветов. В наступившем году мы продолжаем добрую традицию, и первой серию публикаций в этом году открывает липиничская территория, также богатая на интересные события и известных людей.

Численность населения – около 1,5 тысячи человек, среди них – узник концлагеря Ефросиния Николаевна Рубанова и два воина-интернационалиста – Виктор Иванович Мазур и Михаил Александрович Глузд. На территории сельсовета расположено 19 населенных пунктов, наиболее крупными из них являются административный центр сельсовета – деревня Липиничи, агрогородок Неговка и деревня Буда Люшевская. К слову, эти населенные пункты аккумулируют вокруг себя близлежащие небольшие населенные пункты, являясь центрами трех зон, на которые условно делится сельсовет. Именно здесь сосредоточены социальные и производственные объекты. Так, социальная сфера Липиничского сельсовета представлена тремя учреждениями образования: Неговская базовая и Буда-Люшевская средние школы и Неговский детский сад, сельскими домами культуры и библиотеками в Липиничах, Неговке и Буде Люшевской. В этих же населенных пунктах расположены три объекта здравоохранения: ФАПы в Липиничах и Буде Люшевской и амбулатория врача общей практики в Неговке. Кроме того, в Буде Люшевской имеется отделение №302 ОАО «АСБ Беларусбанк».

Производственная сфера представлена двумя сельхозпредприятиями: ОАО «Юбилейный-Агро» (о нем мы подробно рассказывали в ноябре минувшего года, в преддверии районного праздника «Дожинки-2018») и отделением «Буда Люшевская» ОАО «УваровичиЭлит», а также двумя предприятиями малого бизнеса.

Пересвет-Солтаны

В деревне Люшев расположен уникальный в своем роде объект – памятник исторического наследия – захоронение дворянского рода русско-литовского (белорусского происхождения) Пересвет-Солтан.

Согласно имеющейся информации, Люшев известен с 16 века как деревня во владении Солтанов. По инвентарю 1848 года значатся деревня и фольварок в составе помещичьего поместья в Рогачевском уезде Могилевской губернии. Через населенный пункт проходила почтовая дорога из Гомеля в Жлобин. В 1878 году Солтаны имели в деревне и окрестностях трактир, 2 мельницы и круподробилку. В 1885 открыта школа, которая разместилась в наемном крестьянском доме, в начале 1920-х для нее было выделено национализированное здание.

В начале 17 века на средства Пересвет-Солтанов был возведен деревянный костел Рождества Богоматери, на месте которого уже на средства прихожан в 1800 году был построен новый. При костеле находилось кладбище, в том числе родовая усыпальница. Но наличие на кладбище погребений с другими фамилиями свидетельствует о том, что кладбище было не только семейным. Скорее всего, оно было парафиальным (приходским), где хоронили католиков из близлежащих населенных пунктов. Так, по материалам Национального исторического архива Беларуси, на кладбище в Люшеве в начале 20 века было 22 памятника с фамилиями Солтан (9), Юнкевич (2), Ходкевич (2), Гурский, Ко(а)зела, Саблинский, Манкевич, Вальчукевич, Игнатович, Парчевский, Лисовская, Маскевич (по 1).

По поручению районного Совета депутатов в марте 2014 года было возобновлено изучение места нахождения костела, в ходе которого обнаружена надмогильная плита Михаила Солтана. При проведении работ по благоустройству этого места найдено еще 10 надмогильных плит. В апреле 2014 года при поддержке районного руководства и ОАО «Юбилейный-Агро» был организован и проведен субботник по наведению порядка на месте захоронения: были подняты плиты, вырублен кустарник, убран бурелом.

Сегодня кладбище в деревне Люшев представляет несомненную историческую и культурную значимость, а образцы памятников и надмогильного декора – еще и художественную.

Кладбище в Любовине









Некогда Любовин был цветущей деревней, с большим количеством жителей, школой, клубом и больницей. Сейчас на месте деревни осталось всего три дома. Тем не менее, ежегодно на малую родину из разных уголков Беларуси и ближнего зарубежья приезжают люди, чтобы отдать дань памяти и посетить захоронения своих родных и близких.

Сегодня гражданское кладбище в Любовине можно по праву поставить в пример другим жителям. И заслуга в этом принадлежит потомкам тех, кто покоится здесь, по мере своих возможностей они приезжают и наводят порядок на могилах. Идейным вдохновителем наведения порядка стал Эдуард Ясинский, который живет в Прибалтике, но, несмотря на это, оказывает всяческую помощь в реализации и финансировании задумок.

Земляки

Липиничская территория оказалась весьма богатой на талантливых и известных людей: мастеров слова, ученых, Героев Социалистического Труда и многих других.

Писатели





Пожалуй, самым известным выходцем липиничской земли является писатель, член Союза белорусских писателей, Почетный гражданин Буда-Кошелевского района Николай Николаевич Чернявский, который в минувшем году отпраздновал 75-летие. Родился он 16 января 1943 года в д. Буда-Люшевская. Окончил Белорусский государственный университет, одновременно с учебой работал редактором Белорусского радио. В 1966-1988 годах являлся литработником, старшим редактором отдела, ответственным секретарем журнала «Березка», с 1989 – литературный редактор журнала «Вясёлка». Вышли в свет книги поэзии для детей «Где лето кончается», «Последний бой», «Солнце в прятки играет», «Кличет горн», «Адрес наш – детский сад», «Где пятерки продаются?», «Навсегда с солнцем» и другие. Издал сборники поэзии «Человечность», «Тревога», сборники сатиры и юмора «Козел-модник», «И не косят, и не жнут…», «Комар на мотоцикле», «Зачем бабе огород?» Николай Николаевич – автор ряда текстов пионерских песен, перевел на белорусский язык произведения писателей народов СССР. Сейчас живет и работает в Минске, при этом регулярно наведывается на малую родину.

Еще один мастер слова, родившийся на липиничской земле, – уроженец д. Бронница Алексей Степанович Кейзеров, которому 4 октября прошлого года исполнилось бы 90 лет. Окончил Гомельский техникум железнодорожного транспорта, Гомельский педагогический институт. Работал оператором, диспетчером станции Казань, старшим помощником начальника станции в Калинковичах, учителем. В 1962-1963 годах был корреспондентом газеты «Колхозная правда», в 1967-1974 – редактором на Белорусском радио, в 1974-1988 работал корреспондентом журнала «Беларусь», литконсультантом журнала «Нёман», с 1982 – член Союза белорусских писателей. Автор книг прозы «Нас было семеро», «Не зная покоя», «Эхо на Полесье». Для детей издал книги «Хитрый гвоздик», «Первый разведвзвод», «У нас в Тополевке», «И вернутся журавли». Ушел из жизни 22 ноября 1994 года.

УЧЕНЫЕ

Владимир Кириллович Савченко, уроженец д. Хмельное. Белорусский ученый-генетик, член-корреспондент Национальной академии наук Беларуси, доктор биологических наук, профессор, лауреат Государственной премии БССР.

Закончил Буда-Кошелевский лесной техникум, Белорусский технологический институт им. С.М. Кирова, аспирантуру при Академии наук Беларуси. Стажировался в Гарвардском и Калифорнийском университетах. Прошел путь от младшего научного сотрудника до заведующего лабораторией теоретической генетики Института генетики и цитологии АН Беларуси, являлся председателем Белорусского национального комитета по программе ЮНЕСКО «Человек и биосфера», неоднократный участник международных сессий и конференций по этой программе, с 1990 – заместитель директора экологических наук ЮНЕСКО. Автор более 280 научных работ, в том числе 14 монографий, 3 открытий. С 2010 года – главный научный сотрудник Института философии Национальной академии наук Беларуси.

На его счету – научные исследования в области общей и теоретической генетики, генетического анализа, генетических основ селекции, биосферы и глобальнай экологии, философии, международных научных программ. Владимир Кириллович разработал научные основы международной междисциплинарной программы по исследованию чернобыльской катастрофы и во взаимодействии с академиями наук Беларуси, Pоссии и Украины организовал чернобыльскую экологическую научную сеть ЮНЕСКО.

Награжден серебряной медалью ВДНХ СССР, Почетной грамотой Верховного Совета БССР, медалью Международного биографического центра «2000 выдающихся ученых 20 века» (Кембридж, Англия), дипломом Американского биографического института «Достижения двадцатого века».

Антон Игнатьевич Козловский, родился в 1899 году в д. Шутное. Белорусский ученый в области селекции сельскохозяйственных растений, доктор сельскохозяйственных наук, профессор. Окончил Московскую сельскохозяйственную академию имени Тимирязева. С 1958 работал в Белорусском научно-исследовательском институте земледелия. Автор научных работ по вопросам производства кормов, агротехники выращивания, селекции и семеноводства сахарной свеклы. Вывел 4 сорта кормовых корнеплодов. Умер в 1972 году.

Герои Социалистического Труда

Первый Герой Социалистического Труда в Буда-Кошелевском районе Мария Яковлевна Ткачёва родилась в д. Бронница. В 1948-1969 годах работала дояркой колхоза «Заря». Звание Героя Социалистического Труда присвоено в 1958 году за достижения в области животноводства. Член Ревизионной комиссии КПБ в 1960-1961 гг. Умерла в 1978 году.

Дорога жизни (автор – Татьяна Дединкина)

«…В 1941 году, когда началась война, Марии Ткачевой шел 31-й год. Она была замужем, имела тpоиx детей и работала в колхозе вместе со своим мужем Алексеем. Муж в числе первых земляков пошел на фронт, и быстро Мария Яковлевна получила похоронную – Алексей погиб. Теперь за все и в своем хозяйстве, и в семье отвечать Марии приходилось одной. На ее хрупкие женские плечи лег тяжелый груз забот матери-одиночки.

В конце 1943 года на только что освобожденной от захватчиков разоренной и замученной врагом родной земле начиналось восстановление разрушенного хозяйства. Приходилось заново строить жилье, поднимать из руин фермы, давать жизненные силы сожженной врагом земле. В такое трудное время пришла работать на животноводческую ферму родного колхоза «Заря» Мария Яковлевна.

… На ферме Мария Ткачева была лучшей дояркой. Ее настойчивости и профессиональному мастерству сопутствовали производственные достижения и успехи. Уже в начале 1950-х годов фамилия М.Я. Ткачевой была известна среди животноводов республики, а в 1957 Мария Яковлевна получила от каждой из 14 закрепленных за ней коров по 4659 килограммов молока. Тогда же она была признана лучшей дояркой области. А через год Мария Яковлевна стала первым Героем Социалистического Труда в районе».

Владимир Михайлович Кириленко, уроженец агрогородка Неговка. С 1964 – звеньевой картофелеводческого звена в совхозе «Рогинь». Звание Героя Социалистического Труда присвоено в 1979 году за успехи в производстве и продаже государству продуктов земледелия и за рабочий героизм. Являлся депутатом Верховного Совета БССР.

Из книги “Трудовая гвардия Гомельщины”

«… В 1943 году пришло в прифронтовую деревеньку Неговка официальное письмо: «…гвардии лейтенант М.Т. Кириленко геройски погиб…» Плакали дети: Коля, Олег, Наташа, Володя. Ему было три года. Что было делать матери?.. И солдатка-вдова взяла в руки нехитрые крестьянские пожитки и направилась в соседнюю деревню Рогинь, где жил родственник и где на освобожденной от фашистов территории восстанавливали колхоз «За власть Советов». Здесь Михаил Тихонович Кириленко до войны был председателем колхоза, депутатом сельского Совета. Нашлось место и для семьи бывшего организатора колхозной жизни в деревне.

– Убежать от работы – значит струсить, показать, что ты слабее других, – рассказывает Владимир Михайлович Кириленко.

Окончил училище механизации, работал на целине, служил в рядах Советской Армии. Вернулся в родную деревню… Володя Кириленко был зачислен в звено Василия Алексеевича Жукова, одного из самых опытных совхозных механизаторов… Володя не отказывался ни от какой работы: зимой возил удобрения, с весны до глубокой осени находился на картофельном поле… В первый же год урожай картофеля, собранного с их поля, оказался почти в два раза больше, чем выращенный на лучших землях совхоза. На второй год результаты выросли.

Владимира Мизхайловича назначили звеньевым второго механизированного звена… Звено Кириленко ежегодно, даже при плохих климатических условиях, получало по 300 ц клубней с каждого гектара…

Прекрасные люди живут рядом с Героем Социалистического Труда, замечательным сельским тружеником Владимиром Михайловичем Кириленко. Они учатся у земли. Это тоже одна из радостей земледельца».

Другие

Андрей Семенович Юрков, Почетный гражданин города Буда-Кошелево. Родился в деревне Бронница. Педагогической деятельностью начал заниматься с 1945 года. Работал военруком Неговской семилетней школы, затем секретарем Буда-Кошелевского райкома комсомола.

В январе 1950 года назначен директором Бушевской семилетней школы, в 1951 году – заведующим отделом народного образования Буда-Кошелевского райисполкома. С 1957 по 1986 год возглавлял среднюю школу №1 г. Буда-Кошелево. Более 45 лет Андрей Семенович отдал делу обучения и воспитания подрастающего поколения.

Действительным центром воспитания учащихся на примере жизни и революционной деятельности В.И. Ленина стал народный музей В.И. Ленина СШ №1 г. Буда-Кошелево, в создание которого Андрей Семенович вложил много сил, творческой энергии, инициативы. Школа занесена в книгу почета Министерства просвещения БССР, награждена Почетной грамотой Гомельского областного комитета партии.

Андрей Семенович Юрков был делегатом IV съезда учителей БССР. Дважды, в 1967 и 1970 годах, являлся участником выставки достижений народного хозяйства СССР, награжден бронзовой медалью. Своим богатым опытом работы делился на областных, республиканских, всесоюзных педагогических чтениях. 10 созывов избирался депутатом районного и городского Советов народных депутатов.

Андрей Юрков – автор брошюр «Преподавание обществоведения в школах БССР», «Школьный музей В.И. Ленина» – занесен в книгу славы района.

Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За оборону Ленинграда», «За отвагу», «За Победу над Германией», удостоен почетного билета «Ветеран инженерных войск Ленинградского, Волховского фронтов в ознаменование 30-летия победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», медалей «За трудовую доблесть», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина». В 1968 году Андрею Семеновичу присвоено звание «Заслуженный учитель БССР». Ушел из жизни в 2011 году.

В 2015 году звание «Народный артист Беларуси» присвоено обладательнице уникального голоса, солистке Государственного академического народного хора имени Титовича Валентине Михайловне Крылович, которая родилась в 1951 году в д. Буда-Люшевская. Окончила Буда-Люшевскую среднюю школу, школу Гомельского дома народного творчества. Работала директором Уваровичского Дома культуры. С 1969 года – хористка, с 1971 – солистка Государственного академического народного хора имени Титовича. Награждена орденом «Знак Почета», в 1988 году удостоена звания Заслуженная артистка Беларуси.

В 2016 году Президент Беларуси Александр Лукашенко, поздравляя нашу знаменитую землячку с юбилеем, отметил: «Вы заслужили любовь многочисленных слушателей Беларуси и зарубежья своим ярким талантом, многолетней плодотворной деятельностью и преданностью национальной культуре».

Ремесленник-любитель из Якимовки





В деревне Якимовка, на самой ее окраине, красуется яркое, несмотря на снежную зиму, домовладение Виктора Леонова, который работает по дереву, по металлу, с легкостью может сложить печку и отделать ее плиткой. Про таких говорят – мастер на все руки, ведь ему абсолютно любая работа по плечу.

Сколько Виктор Алексеевич себя помнит, все мужчины в его семье были плотниками-самоучками, мастерство передавалось из поколения в поколение. Не стал исключением и наш герой, который уже к 18 годам построил собственный дом, где живет с супругой по сей день. Большинство предметов мебели и интерьера мужчина или смастерил сам с нуля, или искусно отделал деревом. Здесь и кухонный стол, и журнальный столик, и прекрасный сервант, и такие мелочи, как емкости для соли или подставка под телефон. Во всем чувствуется рука мастера и душевное тепло, вложенное в каждое изделие.

– Это только тысячная часть моего труда, – отмечает Виктор Алексеевич. – А сколько моих изделий разошлось по Беларуси, России, Украине. И ни за одно я не взял денег, все исключительно в подарок родственникам, друзьям и знакомым.

К слову, талант все делать своими руками переняли и сыновья Виктора Леонова. По словам мужчины, главное в этом деле – быть заинтересованным в результате, тогда и работа будет в руках спориться.











Дни деревни

Одной из главных особенностей липиничской территории, уверена председатель Липиничского сельского Совета Людмила Кураликова, является празднование одного из самых любимых праздников многих будакошелевцев – Дней деревни. Здесь они широко и весело отмечаются по трем зонам, о которых мы говорили выше: липиничской, неговской и будалюшевской. Но самые массовые гулянья разворачиваются, по словам Людмилы Адамовны, в Липиничах.

– Местное население по-особому любит и чтит этот праздник. На День деревни, который празднуется, как правило, в конце июня – начале июля, собирается много уроженцев, давно проживающих за пределами не только нашего района, но и Беларуси. Люди заранее звонят, интересуются, когда состоится это долгожданное событие. Уже много лет кульминацией праздника является фейерверк. К слову, ранее помощь в его организации оказывали спонсоры Дней деревни, но сейчас по разным причинам этой возможности у них нет, однако люди, не желая отказываться от доброй традиции, сами собирают деньги и запускают салют.

Кроме того, отличительной особенностью Дней деревни в Липиничах является то, что активное участие в подготовке и организации праздников принимает молодежь, представители которой ежегодно стараются привнести какую-то «изюминку» в торжество, будь то музыкальные номера, театрализованные постановки или видеопоздравление от местных жителей.

– Массовым гуляньям не становится помехой даже непогода, которая, кстати, по иронии судьбы практически каждый год держит нас в напряжении и вносит свои коррективы в наш праздник, – смеется Людмила Кураликова. – Помню, как-то несколько лет назад в разгар праздника начался сильный ливень, люди разбежались кто куда, но как только он закончился, гулянья продолжились с удвоенной силой. Одним словом, даже погода никогда не является препятствием для наших жителей, что еще раз доказывает, что люди по-настоящему гордятся этой традицией.





Марина ЛУСЕВИЧ.Фото автора и из архива редакции.