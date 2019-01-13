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Арина Соболенко - одна из фавориток на Australian Open

14.01.2019 09:21 — Разное | БДГ  
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Australian Open начался для белорусской теннисистки с победы над россиянкой. В турнире Соболенко  уже вошла в пятерку фавориток, названных букмекерами.

Арина Соболенко стартовала на престижном турнире с победы: в двух сетах была обыграна россиянка Анна Калинская — 6:1, 6:4. В 1/32 финала Соболенко проведет встречу с победительницей матча между Кейти Бултер (Великобритания) и Екатериной Макаровой (РФ).

Играть в турнире будут еще две именитые белорусске теннисистки: Александра Саснович и Виктория Азаренко.

Между тем, букмекеры уже составили ТОП-5 фавориток турнира Australian Open. Возглавляет его американка Серена Уильмс (16 номер WTA) с коэффициентом на победу 5,0; немка Анжелика Кербер (2) коэффициент - 8,0;  белоруска Арина Соболенко (11) и румынка Симона Халеп (1) имеют равные коэффициенты —10,0; последняя в ТОПе - японка Наоми Осака (4) с коэффициентом 11,0.

 
 
 
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Australian Open начался для белорусской теннисистки с победы над россиянкой. В турнире Соболенко  уже вошла в пятерку фавориток, названных букмекерами.
 
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