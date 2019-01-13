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День приключений на «Дакаре»: один МАЗ перевернулся, другой - приехал первым, но получил час штрафа

14.01.2019 09:16 — Разное | Tut.by  
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Белорусские экипажи с приключениями проехали шестой этап ралли-рейда «Дакар-2019». МАЗ Алексея Вишневского перевернулся на бок в песках, а Сергей Вязович приехал к финишу первым, но получил час штрафного времени за пропуск контрольной точки, рассказали AUTO.TUT.BY в пресс-службе ОАО «МАЗ».


Шестой этап включал в себя более 800 км по пути в Сан-Хуан де Маркона, в том числе 309 «зачетных» км. Трасса традиционно для текущего марафона была богата на пески и дюны, которые стали серьезным испытанием практически для всех экипажей. На текущий момент только в классе грузовиков выбыли с гонки более половины экипажей.

Ближе к финишу застрял в песках и Алексей Вишневский. Его грузовик упал на бок во время одного из подъемов и около часа дожидался помощи. Когда подоспел партнер по команде, автомобиль с помощью троса стянули с гребня и поставили на колеса. После этого экипаж спокойно добрался до конца трассы.


«Большую часть этапа ехали хорошо, но где-то за 40 км до финиша на одном из подъемов двигатель потерял мощность, и когда мы перевалили гребень, то грузовик просто упал на бок. Около часа ждали МАЗ Александра Василевского, после чего стянули машину по гребню вниз и поставили на колеса. Правда, за это время вытекло масло, которым залило всю кабину. Но мы справились: поменяли масло, очистили лобовое стекло и поехали дальше», — описывает Алексей Вишневский.

На финише белорусский экипаж показал 10-й результат, проехав трассу без малого за 6 часов 49 минут и отстав на 2 часа 14 минут. В общем зачете МАЗ Вишневского находится на 7-й строчке и проигрывает лидеру гонки Эдуарду Николаеву 5 часов 13 минут.


Сергей Вязович проехал спецучасток с лучшим временем, сумев опередить всех участников гонки. Однако пилот не сумел взять одну из контрольных точек, за что получил от организаторов час штрафного времени и переместился с первого на пятое место. В «абсолюте» экипаж занимает 11-е место и отстает на 6 часов 22 минуты.

«Мы хорошо стартовали и обогнали всех лидеров. Можно было бы быть довольным результатом, но, к сожалению, на одном из участков мы не удержали грузовик на треке — пришлось спуститься вниз. Там осталась точка, и мы пытались вернуться, но не смогли подняться и получили час штрафного времени», — расстроен руководитель и пилот команды «МАЗ-СПОРТавто».

Александр Василевский проехал этап в спокойном темпе и финишировал восьмым. Его время — 6 часов 28 минут, а отставание — 1 час 54 минуты. В турнирной таблице он идет девятым, а до лучшего результата ему не хватает 5 часов 58 минут.

На седьмом этапе гонщикам предстоит сделать «петлю» вокруг Сан-Хуан де Маркона. Протяженность спецучастка составит 323 км. Предельная внимательность потребуется как от пилотов, так и от штурманов.


Марафон «Дакар-2019» проходит по территории Перу. Ралли-рейд займет 11 дней и завершится 17 января в Лиме. Гонщикам предстоит проехать около 5 тыс. км. Более половины маршрута пролегает через песчаные трассы с огромными дюнами и другими препятствиями.

 
 
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Шестой этап включал в себя более 800 км по пути в Сан-Хуан де Маркона, в том числе 309 «зачетных» км.
 
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