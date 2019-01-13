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День лыжника прошёл в сморгонской средней школе №3

14.01.2019 — Разное | Светлы шлях  
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В субботний день, 12 января 2018 года, в государственном учреждении образования «Средняя школа №3 г. Сморгони» прошёл День лыжника.

День лыжника прошёл в сморгонской средней школе №3

Зима подарила сегодня такой чудесный и незабываемый день! Для учащихся V-XI классов прошли спортивные состязания по лыжным гонкам. На торжественном построении перед началом состязаний перед учащимися с приветственной речью выступил директор учреждения образования Александр Евстафьевич Будай.

Спортивные игры «Снежные забавы» собрали не только учащихся I-IV классов, но и всех любителей активного и позитивного отдыха. Было много весёлых развлечений: ребята катались на коньках и на санках, рисовали на снегу, участвовали в подвижных играх. А какие яркие разноцветные фигуры получились у наших малышей из снега!

Все приходили полюбоваться на эту красоту. В нашем школьном дворе созданы все условия для активного зимнего отдыха. Ребята с удовольствием провели этот день на свежем воздухе, получили заряд бодрости и оптимизма. А наши любители силовых упражнений – старшеклассники и вчерашние учащиеся - регулярно тренируются в тренажёрном зале. Надеемся, что эта зима ещё не раз порадует всех возможностью поучаствовать в зимних развлечениях.

День лыжника прошёл в сморгонской средней школе №3

День лыжника прошёл в сморгонской средней школе №3

День лыжника прошёл в сморгонской средней школе №3

День лыжника прошёл в сморгонской средней школе №3

День лыжника прошёл в сморгонской средней школе №3

Лариса КИРИЧЕНКО, учитель русского языка и литературы школы №3 г. Сморгони.

Фото автора.

 
 
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В субботний день, 12 января 2018 года, в государственном учреждении образования «Средняя школа №3 г. Сморгони» прошёл День лыжника.
 
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