Мэр Гданьска получил ножевое ранение на благотворительном концерте





Мэр польского Гданьска Павел Адамович после пятичасовой операции находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил врач местного госпиталя, куда мэра доставили после происшествия.

Инцидент произошел 13 января во время благотворительного концерта. На мэра с ножом напал 27-летний житель города в момент выступления политика на сцене, сообщает портал Onet.

Павел Адамович был доставлен в больницу в очень тяжелом состоянии. Операция длилась пять часов, во время которой пострадавшему потребовалось объемное переливание крови.

Нападавшего задержала польская полиция. Он ранее был судим за ограбление банков на 5,5 лет.

По предварительной версии, мужчина совершил нападение из-за того, что ошибочно провел в тюрьме пять лет.