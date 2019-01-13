Первые билеты на «Рок за Бобров - 2019» можно купить за 19,99 рубля

XII музыкальный фестиваль «Рок за Бобров» пройдет 3 августа на аэродроме Боровая, билеты уже в продаже. На сегодня это самый массовый билетный фестиваль Беларуси и один из лучших фестивалей СНГ.



Фото предоставлено организаторами

В этом году фестиваль собрал у сцены 45 тысяч человек — это абсолютный рекорд посещаемости для нашей страны. Одним из главных критериев такого успеха является доверие зрителей к этому фестивалю. Даже без объявления хедлайнеров люди охотно покупают билеты, например, на прошедший «Рок за Бобров» на старте продаж было куплено более 2000 билетов.

Впервые фестиваль «Рок за Бобров» прошел в 2005 году в Бобруйске — тогда хедлайнером стала группа «Би-2». Следующие два года open-air также проводился в родном городе пива «Бобров», а после переехал под Минск. За свою историю фестивальная сцена «Рок за Бобров» видела более 100 исполнителей, среди которых «Мумий Тролль», «Океан Ельзи», Sunrise Avenue, «Ночные снайперы», «Парк Горького», «ДДТ», «Сплин», «ЛСП», «Ляпис 98», «Каста», «Браво», Noize MC, 5'Nizza и многие другие.



Фото предоставлено организаторами

Что ждет зрителей в следующем году? Продолжительность фестиваля увеличится до 12 часов. В фестивале примут участие 12 коллективов, как всегда, это будут лучшие и актуальные звезды рок- и хип-хоп-сцены. Фестиваль не только приглашает иностранные коллективы, но и дает возможность выступить молодым и перспективным командам: позже организаторы объявят условия участия для отечественных групп.

Светлана Волковец, директор по маркетингу компании «Бобруйский бровар», рассказала, что у организаторов нет цели вырасти в количестве зрителей:

— Наша главная задача — работа над качеством сервиса на фестивале. Нам важно сохранить доверие зрителей к «Рок за Бобров», и каждый год мы стараемся сделать еще лучше. В 2018 году фестиваль развернулся на 150 000 кв. м, а в 2019 году площадь мероприятия еще будет увеличена. Соответственно, увеличится количество активностей и обслуживающего персонала. На фудкорте планируется поставить более 120 точек питания. Дополнительно будут установлены точки продаж только питьевой воды и прохладительных напитков.



Фото предоставлено организаторами

Билеты уже появились в продаже, и сейчас их можно купить по самой низкой цене — 19,99 рубля. Организатор фестиваля Александр Косач поясняет:

— Мы дружим с промоутерами лучших европейских фестивалей и постоянно перенимаем их опыт, используем их «фишки». Мы стартуем по самой низкой цене, не объявляя имена артистов. Уверены, что зритель доверяет нашему фестивалю — люди идут на него не за именами, а за настроением и общением. Но мы в любом случае обещаем большое количество звезд первого эшелона.

Когда: 3 августа. Где: аэродром «Боровая». Сколько: от 19.99 рублей. КУПИТЬ БИЛЕТ НА AFISHA.TUT.BY

Читайте также

Боровая и 45 тысяч зрителей. Как прошел фестиваль «Рок за Бобров». Фоторепортаж из-за кулис

«Рок за Бобров» еще столько ждать! Подскажите, куда сходить на концерт в Минске прямо сейчас