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Соболенко с победы стартовала на Australian open

14.01.2019 09:35 — Разное | Аргументы и факты  
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Соболенко с победы стартовала на Australian open
Фото из открытых источников

В первом сете белоруска позволила соперница взять всего один гейм, во втором – четыре. Окончательный счет матча – 6:1, 6:4 в пользу нашей соотечественницы. 

Во втором круге открытого чемпионата Австралии Соболенко сыграет с британкой Кэти Бултер (99-я).

Сегодня станут известны результаты еще двух матчей с участием белорусок: Александра Саснович (31-я) сыграет с бельгийкой Кирстен Флипкенс (50), Вера Лапко (62) - со шведкой Юханной Ларссон (77). 

Матч белоруски Виктории Азаренко (53) и немки Лауры Зигемунд (110) запланирован на 15 января. 

Соболенко с победы стартовала на Australian open
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