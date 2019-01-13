Соболенко с победы стартовала на Australian open

В первом сете белоруска позволила соперница взять всего один гейм, во втором – четыре. Окончательный счет матча – 6:1, 6:4 в пользу нашей соотечественницы.

Во втором круге открытого чемпионата Австралии Соболенко сыграет с британкой Кэти Бултер (99-я).

Сегодня станут известны результаты еще двух матчей с участием белорусок: Александра Саснович (31-я) сыграет с бельгийкой Кирстен Флипкенс (50), Вера Лапко (62) - со шведкой Юханной Ларссон (77).