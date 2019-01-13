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За кражу мяса из столовой 30-летнюю жительницу Лидского района суд приговорил к двум годам исправительной колонии

14.01.2019 — Разное | Lida.Info  
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За кражу мяса из столовой 30-летнюю жительницу Лидского района суд приговорил к двум годам исправительной колонии

В судьбе жительницы Лидского района Галины Гороховой однажды произошел стремительный карьерный рост. Случилось это в начале сентября, четыре года назад, когда в столовой одного из сельхозпредприятий, где трудилась Галя, уволилась заведующая. По собственному желанию. Ну, дело житейское.

В хозяйстве решили эту должность сократить. “Для оптимизации расходов”, так сказать. Однако кому-то надо было принимать продукты, составлять и сдавать в бухгалтерию отчеты. Эти обязанности решили возложить на кухонную рабочую Горохову, пообещав, что сие непременно отразится на её зарплате. Женщина согласилась и подписала договор о своей полной материальной ответственности на рабочем месте.

И понеслись трудовые будни!.. Работы у Галины заметно прибавилось. Теперь она занималась, кроме всего прочего, товарными и товарно-транспортными накладными, составляла меню, производила расчет продуктов для приготовления обедов, осуществляла контроль за сохранностью имущества в столовой и буфете.

До обеда Гале хотелось есть, после обеда – спать, и всё время было “такое чувство, что мало платят”. Она и раньше умудрялась создавать себе проблемы, и теперь никому не доставляла удовольствия сделать это за нее. К тому же, возникли у Гороховой некоторые меркантильные мыслишки. Рассуждала она примерно так: раз уж я тут “хозяйка”, то могу прихватить после рабочей смены пару килограммчиков мяса домой, чтобы в магазин не заходить. «Нет, вы не подумайте ничего такого. Я не крала. За взятые из столовой продукты я собиралась расплатиться. Но не сразу, чуть попозже».

Шло время, размер беспроцентного “кредита” лишь увеличивался, “чуть попозже” отодвигалось всё дальше и дальше. Продукты с собой Галина Никодимовна брать не перестала. А в какой-то момент наладила систему получения из столовой еще и денег взаймы. Вышло это как-то невзначай. Мясо, которое поступало сюда для приготовления, иногда продавалось всем желающим за наличный расчет. Горохова знала, что не имеет права вести подобную торговлю из-за отсутствия на рабочем месте кассового аппарата. Но считала, что если скрупулезно соблюдать все формальности, «это ж чокнуться можно, да и перессорилась бы враз со всеми в округе». Приходит, дескать, к примеру, соседка, просит продать ей кило свинины… И что же мне, наотрез отказывать, ссылаться на разные инструкции? По-свински как-то…

В результате торговли на руках у Галины оказывались некоторые суммы. Понятное дело, деньги надо было сдавать в кассу хозяйства. И что же Горохова? Она рассуждала иначе: ой, ничего страшного не произойдет, если какое-то время попользоваться достаточно скромной наличностью. Галя понимала, что это нарушение, но считала его незначительным. Тем более что, со слов Гороховой, она в скором времени намеревалась за всё рассчитаться из собственных средств.

Особых нареканий к работе “хозяйки” столовой у руководства КСУП не было. Единственное, что не слишком ладилось у Галины, так это составление ежемесячных отчетов. Сетовала на то, что непривычно ей “это бумагомарательство” и что образования соответствующего нет. Безусловно, какая-то отчетность от Гороховой поступала, но несколько куцая. Зато какой ворох “искренних” обещаний сделать всё в полном объёме… в следующем месяце!

Так продолжалось чуть более года, пока в столовой не настал, наконец, день, который для работников этого учреждения общественного питания был сравним с землетрясением. Сюда нагрянули контролеры. Тщательно проведенная ими проверка выявила недостачу товарно-материальных ценностей на 105 759 400 неденоминированных рублей. На 10 тысяч 575 рублей 94 копейки – ежели новыми.

– А-ёй, і куды ж яно магло падзецца?! – театрально всплеснула руками “хозяйка” столовой. Этот вопрос проверяющие резонно задали ей самой.

Ну, и вправду. А то Вы не знаете, Галина Никодимовна?!

– В этой столовой Вы являетесь материально ответственным лицом. Верно? Стало быть, Вы несете полную материальную ответственность за получаемые и расходуемые продукты. Кому ж, как не Вам, известен ответ на Ваш вопрос?

Горохова поначалу впала в задумчивость. Как вдруг лицо её озарила улыбка: «Я ўсё ўспомніла! Я ж са сваіх грошай купляла тое-сёе, каб прыбіраць тут, чысціню і парадак наводзіць».

Видимо, не всё вспомнила. Горохова действительно могла приобретать чистящие и моющие средства за свои деньги, а потом сдавать чеки в бухгалтерию, после чего ей оплатили бы расходы. И где ж эти чеки?

«Аднойчы крыху прадуктаў дахаты адсюль брала. Але не на такую суму, што вы назвалі. За ўвесь час работы, можа, на якіх рублёў 600 выйшла». Ну, если миллионов с тысячами не считать, то да. «Дык гэта напарніца Надзейка Мухіна мясам у буфеце гандлявала!» Надежда Мухина, работавшая в той же столовой, что и Галя, действительно периодически занималась продажей мяса за наличный расчет, но всякий раз по указанию “хозяйки”. Ей же Надя и вырученные деньги всегда сдавала.

Что-то раньше, до ревизии, никаких претензий к Мухиной у Галины Никодимовны не возникало. Не странно ли?

Тут Горохова вдруг вспомнила, что когда в 2015 году предыдущая заведующая увольнялась, по итогам инвентаризации тоже был установлен факт недостачи. Пусть не такой большой, как нынче, и всё же. Подняли этот вопрос, отминусовали от вышеуказанной “зависшую” сумму.

В отношении Гороховой было выдвинуто обвинение по ч.3 ст.211 Уголовного кодекса. Свою вину Галина Никодимовна признала частично, настаивая на том, что “задолжала” столовой 600 рублей, не более. Куда запропастились остальные материально-товарные ценности, пояснить не смогла.

8 августа суд Лидского района признал 30-летнюю Г.Горохову виновной в присвоении и растрате вверенного имущества, совершённом в крупном размере. В качестве наказания ей назначили два с половиной года лишения свободы в ИК общего режима с конфискацией имущества и лишением права занимать должности, связанные с учетом, хранением и реализацией товарно-материальных ценностей, сроком на три года. Было постановлено взыскать с нее в пользу КСУП в возмещение материального ущерба 9925,94 рубля и 496,30 рубля госпошлины в доход государства.

15 ноября минувшего года определением судебной коллегии по уголовным делам Гродненского областного суда апелляционная жалоба обвиняемой была оставлена без удовлетворения, а августовский приговор – без изменения.

Светлана Мамедова, УВД Гродненского облисполкома.

 
 
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В судьбе жительницы Лидского района Галины Гороховой однажды произошел стремительный карьерный рост. Случилось это в начале сентября, четыре года назад, когда в...
 
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