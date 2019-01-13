|
В Пинске благодаря пожарной автоматике спасли оставленного без присмотра ребенка
14.01.2019 11:38 — Разное | Виртуальный Брест
В Пинске благодаря пожарной автоматике спасли запертого в комнате ребенка, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении
Спасателям 13 января в 20.34 поступила информация о сработке системы автоматической пожарной сигнализации в общежитии на проспекте Жолтовского. Подразделения
До прибытия спасателей вахтер и бабушка мальчика, живущая по соседству, вывели его из задымленной комнаты. Четырехлетний ребенок находился в закрытом помещении один, на включенной электроплите подгорала оставленная без присмотра пища.
Ребенка передали бригаде скорой помощи. После осмотра его госпитализировали с предварительным диагнозом "острое отравление продуктами горения".
Эвакуация жильцов общежития не понадобилась
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Пинске благодаря пожарной автоматике спасли запертого в комнате ребенка, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС. Спасателям 13 января в 20.34...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)