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В Пинске благодаря пожарной автоматике спасли оставленного без присмотра ребенка

14.01.2019 11:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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В Пинске благодаря пожарной автоматике спасли запертого в комнате ребенка, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62508.php

В Пинске благодаря пожарной автоматике спасли оставленного без присмотра ребенка

Спасателям 13 января в 20.34 поступила информация о сработке системы автоматической пожарной сигнализации в общежитии на проспекте Жолтовского. Подразделения МЧС обнаружили задымление в одном из блоков на 6-м этаже.

До прибытия спасателей вахтер и бабушка мальчика, живущая по соседству, вывели его из задымленной комнаты. Четырехлетний ребенок находился в закрытом помещении один, на включенной электроплите подгорала оставленная без присмотра пища.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62508.php

В Пинске благодаря пожарной автоматике спасли оставленного без присмотра ребенка

Ребенка передали бригаде скорой помощи. После осмотра его госпитализировали с предварительным диагнозом "острое отравление продуктами горения".

Эвакуация жильцов общежития не понадобилась

 
 
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В Пинске благодаря пожарной автоматике спасли запертого в комнате ребенка, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС. Спасателям 13 января в 20.34...
 
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