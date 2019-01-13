На трассе М1 автомобиль вылетел на встречную полосу и столкнулся с маршруткой

12.01.2019 года около 10:18 часов в Барановичском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации: 42-летний минчанин, управляя автомобилем марки «Рено», двигался по автодороге М1-Е30 «Брест-Минск-гр.РФ», в направлении г.Бреста.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62507.php

Читать полностью в источнике с фото:





На 222 км данной автодороги, водитель не справился с управлением автомобиля, совершил наезд на отбойный брус, расположенный справа по ходу движения автомобиля. От удара автомобиль марки «Рено» выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем марки «Мерседес», двигавшимся в направлении г.Минска, под управлением 37-летнего жителя г.Минска. В результате ДТП водитель автомобиля марки «Рено» доставлен в УЗ «Барановичская городская больница», после оказания медицинской помощи отпущен. По факту ДТП проводится проверка.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62507.php

Читать полностью в источнике с фото:







Скоростной режим необходимо соблюдать всем водителям без исключения, а в зимний период времени необходимо быть более аккуратным и снижать скорость ориентируясь на погодные условия.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62507.php

Читать полностью в источнике с фото:





От этого может зависеть ваша жизнь и жизнь других водителей, не совершайте необдуманных маневров и будьте более внимательны и аккуратны на дороге.