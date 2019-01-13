ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Отработавшее ядерное топливо будут захоранивать в Беларуси. Сегодня в Островце обсудят, как именно

14.01.2019 11:38 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Сегодня в Островце обсудят, как обращаться с отработавшим ядерным топливом с БелАЭС. Специальная стратегия предлагает три варианта, но все они сводятся к тому, что топливо в любом случае будет храниться в Беларуси.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62506.php

Отработавшее ядерное топливо будут захоранивать в Беларуси. Сегодня в Островце обсудят, как именно

Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Экологический доклад по стратегической экологической оценке проекта стратегии обращения с отработавшим ядерным топливом БелАЭС обсудят сегодня в 14 часов в киноконцертном зале Островца. Доклад выложили на сайте Белорусской атомной станции.

В стратегии рассматривают три варианта обращения с отработавшим ядерным топливом с БелАЭС. Все варианты сводятся к тому, что топливо в любом случае будет храниться в Беларуси.

Количество тепловыделяющих сборок, выгруженных за 60 лет работы двух энергоблоков БелАЭС, составит ориентировочно 5300 единиц общей массой ориентировочно 2500 тонн тяжелого металла.

Вариант 1. Направление облученной тепловыделяющей сборки (ОТВС) Белорусской АЭС на переработку в Россию, с учетом длительного хранения отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) в России, с последующим возвратом высокоактивных отходов (ВАО) и их захоронением в Беларуси.

Вариант 2. Направление ОТВС БелАЭС на переработку в Россию, с учетом длительного «сухого» хранения ОЯТ на территории Беларуси и с последующим возвратом и захоронением ВАО в Беларуси.

Вариант 3. Длительное хранение ОТВС, в том числе с их последующим захоронением в Беларуси (без отправки в Россию).

Отказ от эксплуатации БелАЭС, которая является источником образования отработанного ядерного топлива, невозможен, отмечается в докладе. Утвердить проект стратегии после общественного обсуждения должны в первом квартале 2019 года. Замечания и предложения по стратегии можно направить до завтра, 15 января.

Белорусская АЭС сооружается по российскому проекту в Островце. Первый энергоблок должны ввести в строй в 2019 году.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня в Островце обсудят, как обращаться с отработавшим ядерным топливом с БелАЭС. Специальная стратегия предлагает три варианта, но все они сводятся к тому, что...
 
Новости дня
Новости разные
 
Саюзная дзяржава: Шаркаўшчынскі раён наведала дэлегацыя Смаленскай вобласці
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
14.01.2019
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика