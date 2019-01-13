Пьяный мужчина устроил стрельбу по собакам из ружья

13 января около 3 часов ночи в Столинский РОВД поступило сообщение от 17-летней жительницы агрогородка Ольшаны.



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Сотрудникам милиции она сообщила, что неизвестный стреляет по собакам. Незамедлительно на место происшествия были направлены ближайшие наряды милиции, следственно-оперативная группа Столинского РОВД.

Первоначально сотрудники милиции выяснили, что 13 января около 02.40 неизвестный из неустановленного оружия на территории вблизи дома заявительницы произвел не менее 2-х выстрелов по находившимся во дворе дома собакам, ранив одну из них.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками милиции было установлено, что два выстрела по двум собакам, из неустановленного охотничьего ружья произвел 31-летний местный житель.

В момент задержания он находился в состоянии алкогольного опьянения (2,8 ‰). Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. Правонарушитель задержан в административном порядке. В ходе осмотра его автомобиля сотрудники милиции изъяли 14 охотничьих патронов 12 калибра.

Проводится проверка, в рамках которой будет дана правовая оценка его действиям.