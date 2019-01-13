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Больше, чем друг! Собаки учат детей читать и слушают сказки в Бресте
14.01.2019 11:38 — Разное | Виртуальный Брест
Больше, чем друг! Собаки учат детей читать и слушают «сказки». Самый добрый проект стартовал в Бресте.
Занятия под руководством строгих, но очень добродушных наставников будут проходить в детской библиотеке. Для этого выделят уютный уголок и предложат книги на выбор. Уроки больше похоже на игру – всё для того, чтобы чтение было в удовольствие.
Прежде, чем стать учителями, все собаки прошли подготовку и сдали экзамен. Спокойствие, усидчивость и никакой агрессии, если что-то не нравится – просто отвернётся и уйдёт. В библиотеке рассчитывают, что благодаря таким «специалистам» читающих детей станет намного больше. Поэтому записываться на занятия советуют заранее. Желающих настолько много, что рабочий день животных расписан по часам. Кроме занятий по чтению, собаки занимаются с детьми-инвалидами.
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Больше, чем друг! Собаки учат детей читать и слушают «сказки». Самый добрый проект стартовал в Бресте. Занятия под руководством строгих, но очень добродушных...
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