Больше, чем друг! Собаки учат детей читать и слушают сказки в Бресте

Больше, чем друг! Собаки учат детей читать и слушают «сказки». Самый добрый проект стартовал в Бресте.



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Занятия под руководством строгих, но очень добродушных наставников будут проходить в детской библиотеке. Для этого выделят уютный уголок и предложат книги на выбор. Уроки больше похоже на игру – всё для того, чтобы чтение было в удовольствие.

Светлана Шаломецкая, кинолог: «Собака никогда не перебьёт и не скажет – читай громче, ты читаешь медленно. Собака не будет дискутировать, она просто преданно смотрит в глаза этому ребёнку. Дети становятся более спокойными, более контактными, начинают выражать свои точки зрения».

Прежде, чем стать учителями, все собаки прошли подготовку и сдали экзамен. Спокойствие, усидчивость и никакой агрессии, если что-то не нравится – просто отвернётся и уйдёт. В библиотеке рассчитывают, что благодаря таким «специалистам» читающих детей станет намного больше. Поэтому записываться на занятия советуют заранее. Желающих настолько много, что рабочий день животных расписан по часам. Кроме занятий по чтению, собаки занимаются с детьми-инвалидами.