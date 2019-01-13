ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Больше, чем друг! Собаки учат детей читать и слушают сказки в Бресте

14.01.2019 11:38 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Больше, чем друг! Собаки учат детей читать и слушают «сказки». Самый добрый проект стартовал в Бресте.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62503.php

Больше, чем друг! Собаки учат детей читать и слушают сказки в Бресте

Занятия под руководством строгих, но очень добродушных наставников будут проходить в детской библиотеке. Для этого выделят уютный уголок и предложат книги на выбор. Уроки больше похоже на игру – всё для того, чтобы чтение было в удовольствие.

Светлана Шаломецкая, кинолог: «Собака никогда не перебьёт и не скажет – читай громче, ты читаешь медленно. Собака не будет дискутировать, она просто преданно смотрит в глаза этому ребёнку. Дети становятся более спокойными, более контактными, начинают выражать свои точки зрения».

Прежде, чем стать учителями, все собаки прошли подготовку и сдали экзамен. Спокойствие, усидчивость и никакой агрессии, если что-то не нравится – просто отвернётся и уйдёт. В библиотеке рассчитывают, что благодаря таким «специалистам» читающих детей станет намного больше. Поэтому записываться на занятия советуют заранее. Желающих настолько много, что рабочий день животных расписан по часам. Кроме занятий по чтению, собаки занимаются с детьми-инвалидами. 

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Больше, чем друг! Собаки учат детей читать и слушают «сказки». Самый добрый проект стартовал в Бресте. Занятия под руководством строгих, но очень добродушных...
 
Новости дня
Новости разные
 
Саюзная дзяржава: Шаркаўшчынскі раён наведала дэлегацыя Смаленскай вобласці
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
14.01.2019
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика