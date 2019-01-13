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«Лэнд Ровер» выехал на "встречку" на Пионерской и столкнулся с «Мазда»

14.01.2019 11:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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12.01.2019 года около 08:40 часов в г.Брест произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации: 28-летний брестчанин, управляя автомобилем марки «Лэнд Ровер», двигался по ул.Пионерской, в направлении от ул.Московской к ул.Я.Купалы.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62502.php

«Лэнд Ровер» выехал на "встречку" на Пионерской и столкнулся с «Мазда»

Напротив дома №48 водитель не учёл дорожные и метеорологические условия, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем марки «Мазда», под управлением 66-летним жителем г.Бреста, который двигался во встречном направлении. В результате ДТП 12-летний пассажир автомобиля «Мазда», находился на заднем пассажирском сидении, пристегнут ремнем безопасности, с травмами госпитализирован в УЗ «Брестская детская областная больница». По факту ДТП проводится проверка.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62502.php

«Лэнд Ровер» выехал на "встречку" на Пионерской и столкнулся с «Мазда»


Каждый водитель должен понимать, что зимой стоит быть более внимательным на дороге и учитывать все нюансы зимней езды: дорожное покрытие, метеорологические условия, тормозной путь, скорость движения и стараться заранее прогнозировать возможное развитие событий на дороге. Выбирайте зимний стиль вождения и старайтесь не допускать ненужных маневров и резких торможений.

 
Теги: Брест
 
 
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12.01.2019 года около 08:40 часов в г.Брест произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации: 28-летний брестчанин, управляя автомобилем марки...
 
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