|
«Лэнд Ровер» выехал на "встречку" на Пионерской и столкнулся с «Мазда»
14.01.2019 11:38 — Разное | Виртуальный Брест
12.01.2019 года около 08:40 часов в г.Брест произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации: 28-летний брестчанин, управляя автомобилем марки «Лэнд Ровер», двигался по ул.Пионерской, в направлении от ул.Московской к ул.Я.Купалы.
Напротив дома №48 водитель не учёл дорожные и метеорологические условия, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем марки «Мазда», под управлением 66-летним жителем г.Бреста, который двигался во встречном направлении. В результате ДТП 12-летний пассажир автомобиля «Мазда», находился на заднем пассажирском сидении, пристегнут ремнем безопасности, с травмами госпитализирован в УЗ «Брестская детская областная больница». По факту ДТП проводится проверка.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
12.01.2019 года около 08:40 часов в г.Брест произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации: 28-летний брестчанин, управляя автомобилем марки...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)