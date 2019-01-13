Соревнования по биатлону «Снежный снайпер» прошли в Бресте

В воскресенье 13 января в парке воинов-интернационалистов прошли соревнования по биатлону «Снежный снайпер» среди учреждений образования Московского района, посвященные 30-летию вывода войск из Республики Афганистан.



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На торжественном открытии мероприятия перед участниками выступили заместитель главы администрации Алла Петровна Ульяницкая, председатель Брестской городской организации ОО «БСВВА» Сергей Владимирович Пухальский. Выступающие поприветствовали команды-победительницы внутришкольных отборочных соревнований, пожелали участникам удачи в борьбе за призовые места и напомнили, что место проведения соревнований символично для брестчан разных поколений, является символом мужества для тех, кому выпала судьба защищать интересы Советского Союза далеко за его пределами. Главный судья соревнований Владимир Валентинович Цын довел до участников условия и правила проведения состязаний по биатлону «Снежный снайпер».



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Открыли состязания в качестве почетных участников ветераны афганской войны.

Интрига определения лидера соревнований сохранялась на протяжении всего мероприятия, но в результате упорной борьбы среди 26 команд учреждений образования Московского района первое место заняла команда ГУО «Средняя школа №4 г.Бреста», второе и третье места соответственно разделили команды ГУО «Средняя школа №25 г.Бреста» и ГУО «Гимназия № 6 г.Бреста имени Маршала Советского Союза Жукова Г.К.».