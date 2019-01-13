Опасное недоразумение в виде провала грунта под асфальтом прямо по центру ул. Ленинградской в Бресте - водителям нужно быть внимательными и не попасть.



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Провал находится напротив Виктории, у поворота на боковой проезд ул. Гродненской.



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Будем надеяться, что сегодня дорожные службы займутся устранением - надо выяснить, куда "ушёл" грунт, почему это произошло ну и конечно, вернуть всё в исходное состояние.



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