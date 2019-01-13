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Осторожно - "дырка". На Ленинградской проваливается асфальт

14.01.2019 11:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Опасное недоразумение в виде провала грунта под асфальтом прямо по центру ул. Ленинградской в Бресте - водителям нужно быть внимательными и не попасть.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62500.php

Осторожно - "дырка". На Ленинградской проваливается асфальт

Провал находится напротив Виктории, у поворота на боковой проезд ул. Гродненской.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62500.php

Осторожно - "дырка". На Ленинградской проваливается асфальт
 Осторожно - "дырка". На Ленинградской проваливается асфальт

Будем надеяться, что сегодня дорожные службы займутся устранением - надо выяснить, куда "ушёл" грунт, почему это произошло ну и конечно, вернуть всё в исходное состояние.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62500.php

Осторожно - "дырка". На Ленинградской проваливается асфальт

 
Теги: Брест
 
 
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Опасное недоразумение в виде провала грунта под асфальтом прямо по центру ул. Ленинградской в Бресте - водителям нужно быть внимательными и не попасть. Провал...
 
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