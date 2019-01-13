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Беларусь довольна развитием отношений с Венгрией
Беларусь удовлетворена развитием отношений с Венгрией, заявил министр иностранных дел Владимир Макей.
“У Венгрии всегда был прагматичный подход в отношении Беларуси. Мы удовлетворены развитием нашего политического диалога и торгово-экономических связей”, - сказал В.Макей на встрече с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сийярто.
По словам главы белорусского МИД, Венгрия придерживается принципиальной позиции по вопросу санкций и невмешательства во внутренние дела других стран.
П.Сийярто находится 14 января с официальным визитом в Беларуси.
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Беларусь удовлетворена развитием отношений с Венгрией, заявил министр иностранных дел Владимир Макей. “У Венгрии всегда был прагматичный подход в отношении...
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