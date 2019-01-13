Беларусь довольна развитием отношений с Венгрией

Беларусь удовлетворена развитием отношений с Венгрией, заявил министр иностранных дел Владимир Макей.

“У Венгрии всегда был прагматичный подход в отношении Беларуси. Мы удовлетворены развитием нашего политического диалога и торгово-экономических связей”, - сказал В.Макей на встрече с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сийярто.

По словам главы белорусского МИД, Венгрия придерживается принципиальной позиции по вопросу санкций и невмешательства во внутренние дела других стран.

П.Сийярто находится 14 января с официальным визитом в Беларуси.