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Беларусь довольна развитием отношений с Венгрией

14.01.2019 11:05 — Разное | Интерфакс  
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Беларусь удовлетворена развитием отношений с Венгрией, заявил министр иностранных дел Владимир Макей.

“У Венгрии всегда был прагматичный подход в отношении Беларуси. Мы удовлетворены развитием нашего политического диалога и торгово-экономических связей”, - сказал В.Макей на встрече с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сийярто.

По словам главы белорусского МИД, Венгрия придерживается принципиальной позиции по вопросу санкций и невмешательства во внутренние дела других стран.

П.Сийярто находится 14 января с официальным визитом в Беларуси.

 
 
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Беларусь удовлетворена развитием отношений с Венгрией, заявил министр иностранных дел Владимир Макей. “У Венгрии всегда был прагматичный подход в отношении...
 
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