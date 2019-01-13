Минздрав против вегетарианского меню в детсадах Беларуси

Родители вегетарианцы в Беларуси вряд ли смогут настоять, чтобы в детских садах их дети получали еду по отдельному меню, без мяса и других продуктов животного происхождения. Минздрав против.

"Отдельная тема — модное теперь вегетарианство. Некоторые родители требуют у врачей справку о том, что их ребенку-вегетарианцу необходимо отдельное питание в детских дошкольных учреждениях. Мы таких справок не даем, так как растущему организму требуются животные белки и он должен их получать, несмотря на моду, мировоззрение и причуды взрослых", - заявила главный внештатный детский гастроэнтеролог кандидат медицинских наук Ирина Саванович, слова которой приводит агентство "Минск-Новости".



Она также отметила, что большинство заболеваний ЖКТ берет начало в детстве, и их причиной является неправильное питание.

"Болезни ЖКТ во многом зависят от того, что мы едим. Потому приучайте детей к регулярному правильному питанию. Желательно семьей, за общим обеденным столом. При перекусах возле телевизора человек не контролирует чувство насыщения и переедает, что ведет к ожирению и прочим неполадкам в организме", - обратилась она к родителям.

По наблюдениям медиков, отмечается также психоэмоциональная окраска заболеваемости желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Потому доктора настоятельно советуют родителям беречь детей от стрессов, следить за их питанием и физической активностью. Если же ребенка все же приходится госпитализировать, то стоит знать, что в детских лечебных центрах применяются щадящие методы диагностики. Так, в 4 лечебных учреждениях Минска применяется капсульная эндоскопия, то есть ребенок глотает капсулу без зонда.