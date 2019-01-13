Порошенко наградил орденами Ярослава Мудрого двух митрополитов, перешедших в новую церковь из УПЦ

Президент Украины Петр Порошенко своим указом наградил орденами перешедших в Православную церковь Украины из УПЦ (Московского патриархата) митрополита Александра (Драбинко) и митрополита Симеона (Шостацкого), а также перешедшего в ПЦУ митрополита Украинской автокефальной православной церкви Андрея (Абрамчука).

Согласно указу главы государства от 13 января, митрополиты награждаются "за значительный вклад в утверждение духовности, милосердия и межконфессионального согласия, весомые личные заслуги в развитии независимой Православной церкви Украины, многолетнее добросовестное служение украинскому народу".

Так, митрополит Симеон награждается орденом князя Ярослава Мудрого IV степени, митрополит Александр - орденом князя Ярослава Мудрого V степени, а митрополит Андрей - орденом "За заслуги" II степени.

Ранее в пресс-службе украинского лидера сообщили, что П.Порошенко во время поездки в Винницкую область принял участие в благодарственном молебне за получение томоса об автокефалии и образования Православной церкви Украины.

В обнародованной на сайте президента информации отмечается, что молебен провели предстоятель ПЦУ "митрополит Киевский и всея Украины" Епифаний и митрополит Винницкий и Барский Симеон в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Винницы. В собор был внесен томос об автокефалии ПЦУ.

После молебна глава государства обратился к присутствующим в соборе и поздравил всех с праздниками, отметив, что в этом году эти праздничные дни особенные.

"Светлые дни Рождества Христова являются одними из самых счастливых в году. Но в этом году Рождество мы празднуем по-особенному, потому что Господь даровал нам огромный подарок, о котором поколения украинцев веками молились. Но именно нам с вами посчастливилось быть свидетелями ... Нет не свидетелями, быть участниками процесса создания объединенной, автокефальной, поместной, ключевое слово - украинской, святой церкви", - сказал П.Порошенко.

Президент напомнил все этапы процесса создания Православной церкви Украины и поблагодарил патриарха Варфоломея "за решительность, смелость, веру и мудрость, которые он продемонстрировал в решении этого вопроса". "Несмотря на огромное давление со стороны Российской Федерации - страны-агрессора, прямые угрозы, угрозы ему, угрозы церкви, он это сделал", - сказал П.Порошенко.