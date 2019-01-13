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В Беларуси определили степень рисков легализации преступных доходов

14.01.2019 10:46 — Разное | Интерфакс  
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В Беларуси проведена национальная оценка рисков легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, сообщили в Комитете госконтроля (КГК) в понедельник.

"По итогам проведенной национальной оценки высокая степень угрозы легализации доходов, полученных преступным путем, присвоена налоговым преступлениям, незаконной предпринимательской деятельности, лжепредпринимательству", - говорится в сообщении на сайте комитета.

Кроме того, высоким признан риск по преступлениям, связанным с наркотиками,  информационными технологиями, преступлениями коррупционной направленности.

В то же время, риск финансирования террористической деятельности оценен в Беларуси как низкий.

Как рассказали в КГК, в рамках оценки также определены риски в кредитно-финансовой сфере.

Кроме того, были также определены меры по снижению (ограничению) выявленных рисков, направленные на совершенствование институциональной среды, нормативно-правового регулирования, укрепление кадрового и технического потенциала.

В КГК уточнили, что проведение оценки координировала межведомственная комиссия при Совете министров, в состав которой вошли представители 15 государственных органов.

Осуществлялась она в соответствии с методологией, разработанной на основании документов ФАТФ, Всемирного банка, Международного валютного фонда и ОБСЕ.

 
 
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В Беларуси проведена национальная оценка рисков легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, сообщили в Комитете госконтроля...
 
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