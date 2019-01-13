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Объем внешней торговли Китая в 2018г вырос на 12,6%, до рекордного уровня $4,6 трлн - ГТУ

14.01.2019 10:39 — Разное | Интерфакс  
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Объем внешней торговли Китая в 2018 году в долларовом выражении достиг рекордной за всю историю отметки в $4,623 трлн, увеличившись по сравнению с 2017 годом на 12,6%, сообщил журналистам представитель Главного таможенного управления (ГТУ) КНР Ли Куйвэнь.

Китайский экспорт вырос за год на 9,9% (до $2,487 трлн), в то время как рост импорта составил 15,8% (до $2,136 трлн). Положительное сальдо во внешней торговле составило $351,8 млрд, что на 31% ниже показателя за 2017 год ($509,7 млрд).

Продолжился рост положительного сальдо КНР в китайско-американской торговле, увеличившись по итогам 2018 года до рекордных $323,32 млрд. В 2017 году этот показатель равнялся $275,81 млрд.

Несмотря на "тарифную войну" между двумя странами, экспорт китайских товаров в Соединенные Штаты вырос на 11,3%, в то время как импорт из США увеличился на 0,7%.

Китайский чиновник, прогнозируя перспективы внешней торговли КНР в 2019 году, не исключил замедление темпов роста товарооборота. Он отметил, что наибольшее беспокойство в Пекине вызывают факторы нестабильности на мировом рынке и торговый протекционизм.

Экспорт Китая в юанях в 2018 увеличился на 7,1% (до 16,418 трлн юаней), импорт подскочил на 12,9% (до 14,087 трлн юаней). В результате профицит сократился на 18,3% - до 2,33 трлн юаней.

Для сравнения, по итогам 2017 года темпы подъема экспорта составляли 7,9%, импорта - 15,9%.

На долю Европейского союза, США и АСЕАН в совокупности приходилось более 41% общего объема внешней торговли КНР.

 

 
 
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Объем внешней торговли Китая в 2018 году в долларовом выражении достиг рекордной за всю историю отметки в $4,623 трлн, увеличившись по сравнению с 2017 годом на 12,6%,...
 
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