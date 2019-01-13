В Национальном академическом театре имени Янки Купалы 15 и 16 января состоится премьера спектакля “Вешальнікі” режиссёра Виталия Кравченко. Спектакль создан по мотивам пьесы известного ирландского драматурга Мартина МакДонаха "Палачи", написанной в 2015 году, сообщили в пресс-службе театра.

Белорусский режиссер Виталий Кравченко ставил спектакли на разных театральных площадках: Современный художественный театр (Минск), Могилевский областной драматический театр, Гомельский городской молодежный театр, Альфа-театр (Минск). Спектакль "Вешальнікі" станет первым опытом работы режиссера на Большой сцене Купаловского театра.

Декорации для спектакля создал народный художник Беларуси, главный художник Купаловского театра Борис Герлован. Роли в спектакле исполняют: народная артистка Беларуси Зоя Белохвостик, заслуженные артисты Республики Беларусь Александр Подобед, Игорь Сигов, Игорь Денисов, а также Александр Козелло, Сергей Чуб, Юлианна Михневич, Кристина Дробыш, Диана Каминская, Олег Гарбуз, Александр Зеленко, Антон Макуха, Игорь Петров, Дмитрий Есеневич, Николай Кучиц, Иван Кушнерук, Михаил Свито, Павел Павлють, Дмитрий Тумас, Павел Остроух.

Мартин МакДонах – британско-ирландский драматург, кинорежиссер, сценарист, продюсер. Автор семи пьес и трех полнометражных фильмов: "Залечь на дно в Брюгге", "Семь психопатов" и "Три билборда на границе Эббинга, Миссури". МакДонах стал лауреатом премии "Оскар" в номинации "Лучший короткометражный игровой фильм", а фильм "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" выиграл "Оскар" в номинациях за лучшую женскую роль и за лучшую мужскую роль второго плана.

Мартина МакДонаха называют "настоящей сенсацией Европы", "чудом современной сцены", "главным драматургом ХХІ века", который стал первым драматургом со времен Шекспира, четыре пьесы которого одновременно шли в репертуаре Национального Королевского Театра в Лондоне.

Тема Ирландии не чужая для Купаловского: на сцене театра шел спектакль “Translations” по произведению ирландского драматурга Брайана Фрила в постановке Николая Пинигина. Мартин МакДонах также известен купаловскому зрителю: на Малой сцене несколько лет назад шел спектакль “Самотны захад” в режиссуре Павла Харланчука-Южакова.

Пьеса МакДонаха “Вешальнікі” была написана ў 2015 году, и за это время была поставлена в нескольких театрах по всему миру. Сюжет пьесы разворачивается в Лондоне в день отмены смертной казни. Главный герой – бывший палач Гарри – меняет профессию и открывает паб. Журналисты английских изданий назвали пьесу "самой черной комедией жанра".

"Для меня в черной комедии главный момент тот, когда после смеха наступает осознание нелепости самого смеха, чувства вины за него, так как смеялись мы над сверхсерьезным. Здесь смех не ради потехи, а ради резкого отрицания цинизма в отношении к жизни и смерти. Черная комедия – это тонкая грань между драмой, комедией, трагедией", – говорит режиссер спектакля Виталий Кравченко.

Премьерные показы спектакля пройдут 15 и 16 января на Большой сцене Национального академического театра имени Янки Купалы.