Бизнесмены, иностранцы, банкиры. Как мужчины превратились в кавалеров на Большом новогоднем балу

В канун Старого Нового года случаются чудеса. Кому-то в эту ночь удалось совершить путешествие во времени, кто-то смог блеснуть знанием этикета XIX века, кто-то освоил сложные па. Но чуда бы не произошло, не окажись все эти люди под куполом Большого театра Беларуси на Большом новогоднем балу.





Обязательным условием для участников бала было соблюдение дресс-кода: дам ждали в бальном или вечернем платье в пол, мужчин — в смокинге или элегантном костюме. И, если дамы соблюдают строгие правила охотнее, мужчины зачастую грешат пренебрежительным отношением к дресс-коду.

Стилист Екатерина Гордеева посетила ежегодный бал и поговорила с представителями сильного пола, для которых дресс-код больше, чем набор непонятных слов.

Евгений Быков, директор ООО «СтройТехМаш»

Мы заметили Евгения Григорьевича в окружении роскошных дам и изысканных джентльменов. Оказалось, компания старых друзей тщательно готовилась к мероприятию — наряды шили на заказ.





Но, к сожалению, часто выгуливать фрак не получается. Евгений надевает его раз в год — именно по случаю Большого бала.

Евгений отмечает, что неловко чувствовал себя по пути на светский раут. Фрак приковывал внимание прохожих, но здесь, в театре оперы и балета, герою легко и комфортно.

Ван Фа, аспирант кафедры международных отношений БГУ





На балу мы встретили немало мужчин в военной форме, но этот изумрудный китель не был похож на привычную глазу реконструированную униформу. Молодой человек рассказал, что именно так выглядел мундир генерал-майора Китайской армии времен Первой мировой войны.





Свой выбор наряда Фа объясняет просто. Во-первых, это дань уважения союзникам — Китайская республика воевала на стороне Антанты. Во-вторых, военный мундир позволяет почувствовать себя героем романа «Война и мир», который нравится молодому человеку.

Александр, занимается грузоперевозками





Александр стал гостем бала уже в пятый раз. За это время мужчина научился танцевать и обзавелся друзьями со схожими интересами.

Мужчина признается, что Большой новогодний бал для него больше, чем просто приятный вечер — это способ отдать дань уважения деду.

В далеком 1907 году предок нашего героя служил в 680-ом Польском пехотном полку, военную форму которого мы видим на фото.

Александр утверждает, что, надев мундир штабс-капитана, начинаешь чувствовать себя иначе: он по-военному дисциплинирует.

Николай Давыдов, директор турагенства «Транс Аэро Турс»





В отличие от большей части гостей, Николай Афанасьевич пришел на бал не за танцами. Директор «Транс Аэро Турс» ценитель классической музыки — он любит оркестр Большого театра и хотел послушать его этим вечером.





Опытный взгляд стилиста позволяет заметить, что Николай относится к тем мужчинам, которые всегда хорошо выглядят. Герой подтвердил, что собрать комплект для вечера не составило особого труда. Галстук-бабочку он носит со студенчества, может завязывать ее даже закрытыми глазами и несколькими узлами. Главная задача образа на этот вечер — соответствовать супруге.

Николай Лузгин, Председатель Правления ОАО «Банк БелВЭБ»





Николай Владимирович — человек крайне занятой. Неудивительно, что разговор о праздничном вечере он тоже начал с работы.

Бывший зампред Правления Национального банка Беларуси поделился, что конец года выдался суматошным — сплошная вереница отчетов. Душа ждала новогодних праздников, и бал в Большом стал финальным аккордом в их череде.

Для похода на раут Лузгин выбрал серый костюм в тонкую полоску, галстук-бабочку и нагрудный платок. Модники отметят, как здорово смиксованы принты аксессуаров — сдержанную клетку платка разбавляет яркая мелкая клетка галстука.

Эксперименты со стилем — привычное дело для банкира. В юности Николай Владимирович был модником и даже носил длинные волосы. Сейчас, учитывая высокий пост, комплекты стали спокойнее. Так, в нерабочее время, Лузгин носит джинсы, майку «Hard Rock Cafe» и кеды, а консервативные костюмы разбавляет яркими носками.

Сергей, бизнесмен





Сергей понимает важность стиля и дресс-кода. «По одежде можно многое сказать о человеке» — заметил мужчина. И несмотря на то, что в повседневной жизни Сергей предпочитает носить джинсы, в его гардеробе есть несколько хороших костюмов.





Сегодня грамотно составленный гардероб помог Сергею сэкономить уйму времени — он просто открыл шкаф и достал подходящий костюм. Нагрудный платок цвета «Куркума» добавил образу яркости.





Кстати, смокинг в гардеробе бизнесмена тоже есть. На вопрос, почему между смокингом и костюмом был выбран последний, Сергей ответил, что на балу он в третий раз, и смокинг надевал в прошлом году. Сейчас захотелось чего-то нового, и синий костюм в клетку оказался кстати.

Дмитрий, студент БГУИР





Стены Национального театра оперы и балета можно назвать родными для Дмитрия. Еще недавно молодой человек занимался в детской студии при театре и даже выходил на сцену в качестве актера.





На бал сегодняшний студент пришел с друзьями. Дмитрий признается, что не долго готовился к этому мероприятию. У него небольшой, но функциональный гардероб, из которого можно сложить комплекты на разные случаи. Например, можно надеть пиджак с выпускного, разбавить образ яркой бабочкой — и образ для вечера готов.

Вячеслав, переводчик и руководитель международных проектов





То, что некоторые примут за лицедейство, для Вячеслава — источник вдохновения и новых знаний. Сложно поверить, но этот сложнейший костюм выполнен по эскизу самого Вячеслава, а многие детали сделаны им вручную.



Так, каждая петлица на вамсе — час кропотливой работы. В старину как раз аккуратность деталей влияла на итоговую стоимость наряда. Чем тоньше и ровнее были швы, тем выше ценность изделия. Обувь тоже сделана самостоятельно.





Герой признается, что подготовиться к балу было проблематично. Эскизы близки к историческим, а в Беларуси сложно найти материалы, которые по фактуре напоминали бы ткань эпохи Ренессанса.



На создание костюма Вячеслава вдохновили портреты Роберта Дадли, фаварита королевы Елизаветы I. Дадли оставил после себя множество парадных портретов, по которым можно воссоздать стиль эпохи английского ренессанса.









Будучи максималистом, наш герой постарался сделать образ стиляги середины 16 века полным. В ту пору сложно было представить знатного мужчину, не использующего парфюм. В эпоху Ренессанса в моде были восточные ароматы с нотками розы, агарового дерева и дыма — именно такой аромат попытался воссоздать Вячеслав.

Кроме образа, мы с Вячеславом обсудили еще один важный вопрос — возвращение к реальности. Маскарад дает возможность примерить эпоху — и, несомненно, это больше, чем просто костюмированное шоу. Вячеслав признался, что, после месяцев подготовки и кульминации — бала, довольно скучно возвращаться в будни.





















