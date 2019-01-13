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Бизнесмены, иностранцы, банкиры. Как мужчины превратились в кавалеров на Большом новогоднем балу
В канун Старого Нового года случаются чудеса. Кому-то в эту ночь удалось совершить путешествие во времени, кто-то смог блеснуть знанием этикета XIX века, кто-то освоил сложные па. Но чуда бы не произошло, не окажись все эти люди под куполом Большого театра Беларуси на Большом новогоднем балу.
Обязательным условием для участников бала было соблюдение дресс-кода: дам ждали в бальном или вечернем платье в пол, мужчин — в смокинге или элегантном костюме. И, если дамы соблюдают строгие правила охотнее, мужчины зачастую грешат пренебрежительным отношением к дресс-коду.
Стилист Екатерина Гордеева посетила ежегодный бал и поговорила с представителями сильного пола, для которых дресс-код больше, чем набор непонятных слов.
Евгений Быков, директор ООО «СтройТехМаш»
Мы заметили Евгения Григорьевича в окружении роскошных дам и изысканных джентльменов. Оказалось, компания старых друзей тщательно готовилась к мероприятию — наряды шили на заказ.
Но, к сожалению, часто выгуливать фрак не получается. Евгений надевает его раз в год — именно по случаю Большого бала.
Ван Фа, аспирант кафедры международных отношений БГУ
На балу мы встретили немало мужчин в военной форме, но этот изумрудный китель не был похож на привычную глазу реконструированную униформу. Молодой человек рассказал, что именно так выглядел мундир генерал-майора Китайской армии времен Первой мировой войны.
Свой выбор наряда Фа объясняет просто. Во-первых, это дань уважения союзникам — Китайская республика воевала на стороне Антанты. Во-вторых, военный мундир позволяет почувствовать себя героем романа «Война и мир», который нравится молодому человеку.
Александр, занимается грузоперевозками
Александр стал гостем бала уже в пятый раз. За это время мужчина научился танцевать и обзавелся друзьями со схожими интересами.
В далеком 1907 году предок нашего героя служил в 680-ом Польском пехотном полку, военную форму которого мы видим на фото.
Александр утверждает, что, надев мундир штабс-капитана, начинаешь чувствовать себя иначе: он по-военному дисциплинирует.
Николай Давыдов, директор турагенства «Транс Аэро Турс»
В отличие от большей части гостей, Николай Афанасьевич пришел на бал не за танцами. Директор «Транс Аэро Турс» ценитель классической музыки — он любит оркестр Большого театра и хотел послушать его этим вечером.
Опытный взгляд стилиста позволяет заметить, что Николай относится к тем мужчинам, которые всегда хорошо выглядят. Герой подтвердил, что собрать комплект для вечера не составило особого труда. Галстук-бабочку он носит со студенчества, может завязывать ее даже закрытыми глазами и несколькими узлами. Главная задача образа на этот вечер — соответствовать супруге.
Николай Лузгин, Председатель Правления ОАО «Банк БелВЭБ»
Николай Владимирович — человек крайне занятой. Неудивительно, что разговор о праздничном вечере он тоже начал с работы.
Бывший зампред Правления Национального банка Беларуси поделился, что конец года выдался суматошным — сплошная вереница отчетов. Душа ждала новогодних праздников, и бал в Большом стал финальным аккордом в их череде.
Для похода на раут Лузгин выбрал серый костюм в тонкую полоску, галстук-бабочку и нагрудный платок. Модники отметят, как здорово смиксованы принты аксессуаров — сдержанную клетку платка разбавляет яркая мелкая клетка галстука.
Эксперименты со стилем — привычное дело для банкира. В юности Николай Владимирович был модником и даже носил длинные волосы. Сейчас, учитывая высокий пост, комплекты стали спокойнее. Так, в нерабочее время, Лузгин носит джинсы, майку «Hard Rock Cafe» и кеды, а консервативные костюмы разбавляет яркими носками.
Сергей, бизнесмен
Сергей понимает важность стиля и дресс-кода. «По одежде можно многое сказать о человеке» — заметил мужчина. И несмотря на то, что в повседневной жизни Сергей предпочитает носить джинсы, в его гардеробе есть несколько хороших костюмов.
Сегодня грамотно составленный гардероб помог Сергею сэкономить уйму времени — он просто открыл шкаф и достал подходящий костюм. Нагрудный платок цвета «Куркума» добавил образу яркости.
Кстати, смокинг в гардеробе бизнесмена тоже есть. На вопрос, почему между смокингом и костюмом был выбран последний, Сергей ответил, что на балу он в третий раз, и смокинг надевал в прошлом году. Сейчас захотелось чего-то нового, и синий костюм в клетку оказался кстати.
Дмитрий, студент БГУИР
Стены Национального театра оперы и балета можно назвать родными для Дмитрия. Еще недавно молодой человек занимался в детской студии при театре и даже выходил на сцену в качестве актера.
На бал сегодняшний студент пришел с друзьями. Дмитрий признается, что не долго готовился к этому мероприятию. У него небольшой, но функциональный гардероб, из которого можно сложить комплекты на разные случаи. Например, можно надеть пиджак с выпускного, разбавить образ яркой бабочкой — и образ для вечера готов.
Вячеслав, переводчик и руководитель международных проектов
То, что некоторые примут за лицедейство, для Вячеслава — источник вдохновения и новых знаний. Сложно поверить, но этот сложнейший костюм выполнен по эскизу самого Вячеслава, а многие детали сделаны им вручную.
Герой признается, что подготовиться к балу было проблематично. Эскизы близки к историческим, а в Беларуси сложно найти материалы, которые по фактуре напоминали бы ткань эпохи Ренессанса.
Будучи максималистом, наш герой постарался сделать образ стиляги середины 16 века полным. В ту пору сложно было представить знатного мужчину, не использующего парфюм. В эпоху Ренессанса в моде были восточные ароматы с нотками розы, агарового дерева и дыма — именно такой аромат попытался воссоздать Вячеслав.
Кроме образа, мы с Вячеславом обсудили еще один важный вопрос — возвращение к реальности. Маскарад дает возможность примерить эпоху — и, несомненно, это больше, чем просто костюмированное шоу. Вячеслав признался, что, после месяцев подготовки и кульминации — бала, довольно скучно возвращаться в будни.
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Мы нашли романтичных представителей сильного пола, для которых дресс-код - это больше, чем набор непонятных слов.
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