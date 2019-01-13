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За минувшую неделю в Пинске произошло 3 пожара

14.01.2019 — Разное | Пинский Вестник  
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  9 января в 18-10 в центральное оперативное управление Пинского ГРОЧС поступило сообщение о пожаре на балконе по ул. Молодежная, 64

  По прибытии к месту вызова в 18-16 2-х отделений Пинского ГРОЧС (4 км) установлено, что происходит горение балкона на седьмом этаже.

  В 18-21 пожар локализован, 18-22 ликвидирован.

  В результате пожара повреждена балконная рама, имущество на балконе, закопчены стены и потолок в жилой комнате. Пострадавших нет.

  Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия пожара – неосторожное обращение с огнем со стороны сына хозяйки.


  10 января в 22-38 в центральное оперативное управление Пинского ГРОЧС поступило сообщение о задымлении в подъезде по ул. Первомайская, 170.

  По прибытии к месту вызова в 22-40 2-х отделений Пинского ГРОЧС (1,5 км) установлено, что в подъезде сильное задымление, загорание в квартире на 4-ом этаже.

  В 22-50 на полу в жилой комнате, обнаружен обгоревший труп хозяин квартиры.

  В 22-57 с вышележащих этажей спасено 5 человек (из них 1 ребенок). В 22-47 пожар локализован и в 22-52 ликвидирован.

  Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины возникновения пожара – неосторожность при курении со стороны погибшего.


  11 января в 02-49 в центральное оперативное управление Пинского ГРОЧС поступило сообщение о задымлении в подъезде по ул. Ильина, 20.

  По прибытии к месту вызова в 02-53 2-х отделений Пинского ГРОЧС (2 км) установлено, что в подъезде сильное задымление, загорание в квартире на 7-ом этаже.

  Хозяйка квартиры, находится в декретном отпуске по уходу за ребенком.

  С вышележащих и горящего этажа спасено 4 человека, 15 человек эвакуировано.

  Бригадой скорой медицинской помощи после осмотра в УЗ «Пинская Детская больница» с предварительным диагнозом отравление продуктами горения, госпитализированы мать и 6 детей.

  В 03-05 пожар локализован и в 03-21 ликвидирован.

  В результате пожара огнем уничтожено имущество в комнате, закопчены стены и потолок в квартире.

  Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины возникновения пожара – неосторожное обращение с огнем со стороны хозяйки квартиры или детская шалость с огнем.


  На территории Брестской области с начала Нового года произошло 34 пожара, в огне погибло 5 человек.

  В Республике Беларусь произошло 247 пожаров, в огне погибло 40 человек, 34 человека травмировано, уничтожено 18 строений и 163 повреждено. На пожарах спасено 40 человек.

  Пинский горисполком



 
 
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  9 января в 18-10 в центральное оперативное управление Пинского ГРОЧС поступило сообщение о пожаре на балконе по ул. Молодежная, 64   По прибытии к месту...
 
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