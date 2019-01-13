Спортивно-биатлонный комплекс «Селец» 26 января соберет участников на «Лыжню Гродненщины – 2019». За звание лучших будут бороться сборные команды облисполкома, райисполкомов и правоохранительных ведомств области.







Место для соревнований выбрано не случайно. Новогрудок – самая высокая географическая точка Гродненской области. В районном центре всегда холоднее и снег почти всегда в наличии. Но даже если плюсовая температура возьмет верх, «Селец» не останется без снега, его могут создать специальные пушки.









Каждый участник должен преодолеть дистанцию в один километр.



ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ



До 10.00 – приезд команд.

10.00-10.45 – заседание мандатной комиссии.

10.45-11.00 – торжественное открытие соревнований.

11.10-11.50 – лыжная эстафета 4х1000 метров (райисполкомы).

12.00-12.40 – лыжная эстафета 4х1000 метров (правоохранительные ведомства), расстановка этапов аналогична эстафете райисполкомов.

12.40-13.40 – подведение итогов.

13.40-14.00 – награждение победителей, отъезд команд.



По итогу соревнований отберут лучших лыжников, которые отправятся на республиканские соревнования «Белорусская лыжня – 2019».



В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Масштабные соревнования "Гродненская лыжня 2019" пройдут в Сельце Спортивно-биатлонный комплекс «Селец» 26 января соберет участников на «Лыжню Гродненщины – 2019». За звание лучших будут бороться сборные команды облисполкома,...