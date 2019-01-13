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Масштабные соревнования "Гродненская лыжня 2019" пройдут в Сельце

14.01.2019 — Разное | Заря над Неманам  
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Спортивно-биатлонный комплекс «Селец»  26 января соберет  участников на «Лыжню Гродненщины – 2019». За звание лучших будут бороться сборные команды облисполкома, райисполкомов и правоохранительных ведомств области. 



Место для соревнований выбрано  не случайно. Новогрудок – самая высокая географическая точка Гродненской области. В районном центре всегда холоднее и снег почти всегда в наличии. Но даже если плюсовая температура возьмет верх, «Селец» не останется без снега, его могут создать специальные пушки. 

Масштабные соревнования "Гродненская лыжня 2019" пройдут в Сельце
 

Каждый участник должен преодолеть дистанцию в один километр. 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

До 10.00 – приезд команд. 
10.00-10.45 – заседание мандатной комиссии. 
10.45-11.00 – торжественное открытие соревнований. 
11.10-11.50 – лыжная эстафета 4х1000 метров (райисполкомы). 
12.00-12.40 – лыжная эстафета 4х1000 метров (правоохранительные ведомства), расстановка этапов аналогична эстафете райисполкомов. 
12.40-13.40 – подведение итогов. 
13.40-14.00 – награждение победителей, отъезд команд. 

По итогу соревнований отберут лучших лыжников, которые отправятся на республиканские соревнования «Белорусская лыжня – 2019». 
 

 
 
 
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Спортивно-биатлонный комплекс «Селец» 26 января соберет участников на «Лыжню Гродненщины – 2019». За звание лучших будут бороться сборные команды облисполкома,...
 
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