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Масштабные соревнования "Гродненская лыжня 2019" пройдут в Сельце
14.01.2019 — Разное | Заря над Неманам
Спортивно-биатлонный комплекс «Селец» 26 января соберет участников на «Лыжню Гродненщины – 2019». За звание лучших будут бороться сборные команды облисполкома, райисполкомов и правоохранительных ведомств области.
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Спортивно-биатлонный комплекс «Селец» 26 января соберет участников на «Лыжню Гродненщины – 2019». За звание лучших будут бороться сборные команды облисполкома,...
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