ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусь вошла в топ-10 стран с наибольшими темпами сокращения рабочей силы

14.01.2019 14:14 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В 2019 году порядка 40 государств, в том числе Беларусь, столкнутся с сокращением рабочей силы. Такой прогноз приводится в макроэкономическом обзоре, который подготовила международная консалтинговая и аудиторская компания PricewaterhouseCoopers.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В топ-10 стран, в которых ожидаются наибольшие темпы снижения количества трудоспособного населения, вошли Украина, Болгария, Румыния, Литва, Венгрия, Латвия, Молдова, Хорватия, Россия и Беларусь. Предполагается, что в перечисленных странах в 2019 году население в трудоспособном возрасте сократится более чем на 1% по сравнению с 2018 годом.

Авторы макроэкономического обзора отмечают, что уменьшение количества трудоспособного населения является серьезным вызовом для экономики.

"Мы ожидаем, что правительства будут уделять больше времени размышлениям о том, как сохранить дольше пожилых работников на рынке труда в ближайшие годы", — заявляют экономисты PricewaterhouseCoopers.

Следует отметить, что экономические власти готовят Национальную стратегию устойчивого развития Беларуси до 2035 года. В прошлом году разработчики документа подготовили Общую оценку ситуации, возможных рисков и угроз устойчивому развитию на среднесрочный период.

Один из рисков, который видят экономические власти в среднесрочной перспективе, — демографический. Согласно демографическому прогнозу властей до 2030 года, через 11 лет на 1.000 трудоспособных граждан может приходится 476 лиц старше трудоспособного возраста (против 442 в 2017 году).

По мнению белорусских экономистов, для предотвращения негативных демографических процессов в стране необходимо создавать условия для увеличения рождаемости.

"Для повышения готовности населения заводить детей необходимо создавать условия, чтобы женщины могли совмещать роль матери и профессиональную деятельность. Для этого необходимо создавать соответствующие условия и развивать сеть дошкольных учреждений", — считает академический директор Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC) Катерина Борнукова.

Также, полагает эксперт, обеспечить прирост населения можно за счет привлечения в страну мигрантов.

"С учетом неблагоприятной экономической ситуации в Украине и культурной близости наших стран Беларусь могла бы рассчитывать на привлечение мигрантов из южной соседки. Однако, чтобы стать привлекательной для мигрантов, в нашей стране должны наблюдаться устойчивые темпы экономического роста", — подчеркнула в комментарии БелаПАН Катерина Борнукова.

Читайте также

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В 2019 году порядка 40 государств, в том числе Беларусь, столкнутся с сокращением рабочей силы, прогнозируют эксперты.
 
Новости дня
Новости разные
 
Проект постановления Совмина о долевом строительстве вынесли на общественное обсуждение
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
14.01.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика