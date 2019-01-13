Беларусь вошла в топ-10 стран с наибольшими темпами сокращения рабочей силы

В 2019 году порядка 40 государств, в том числе Беларусь, столкнутся с сокращением рабочей силы. Такой прогноз приводится в макроэкономическом обзоре, который подготовила международная консалтинговая и аудиторская компания PricewaterhouseCoopers.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В топ-10 стран, в которых ожидаются наибольшие темпы снижения количества трудоспособного населения, вошли Украина, Болгария, Румыния, Литва, Венгрия, Латвия, Молдова, Хорватия, Россия и Беларусь. Предполагается, что в перечисленных странах в 2019 году население в трудоспособном возрасте сократится более чем на 1% по сравнению с 2018 годом.

Авторы макроэкономического обзора отмечают, что уменьшение количества трудоспособного населения является серьезным вызовом для экономики.

"Мы ожидаем, что правительства будут уделять больше времени размышлениям о том, как сохранить дольше пожилых работников на рынке труда в ближайшие годы", — заявляют экономисты PricewaterhouseCoopers.

Следует отметить, что экономические власти готовят Национальную стратегию устойчивого развития Беларуси до 2035 года. В прошлом году разработчики документа подготовили Общую оценку ситуации, возможных рисков и угроз устойчивому развитию на среднесрочный период.

Один из рисков, который видят экономические власти в среднесрочной перспективе, — демографический. Согласно демографическому прогнозу властей до 2030 года, через 11 лет на 1.000 трудоспособных граждан может приходится 476 лиц старше трудоспособного возраста (против 442 в 2017 году).

По мнению белорусских экономистов, для предотвращения негативных демографических процессов в стране необходимо создавать условия для увеличения рождаемости.

"Для повышения готовности населения заводить детей необходимо создавать условия, чтобы женщины могли совмещать роль матери и профессиональную деятельность. Для этого необходимо создавать соответствующие условия и развивать сеть дошкольных учреждений", — считает академический директор Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC) Катерина Борнукова.

Также, полагает эксперт, обеспечить прирост населения можно за счет привлечения в страну мигрантов.

"С учетом неблагоприятной экономической ситуации в Украине и культурной близости наших стран Беларусь могла бы рассчитывать на привлечение мигрантов из южной соседки. Однако, чтобы стать привлекательной для мигрантов, в нашей стране должны наблюдаться устойчивые темпы экономического роста", — подчеркнула в комментарии БелаПАН Катерина Борнукова.