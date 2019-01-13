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Эксперт рассказал, что общего между автоматом Калашникова и немецким «штурмгевером»

14.01.2019 14:14 — Разное | Tut.by  
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В интернете популярно мнение, что к созданию автомата Калашникова, приложил руку немецкий конструктор Хуго Шмайссер. Технический консультант концерна Калашников Владимир Онокой сравнил конструкции советского 7,62-мм автомата Калашникова и немецкого Sturmgewehr 44, чтобы разобраться, насколько правдивы такие утверждения.

По словам эксперта, если бы его попросили найти два более непохожих автомата, то он бы вряд ли справился с такой задачей — такие разные конструкции у АК и «Штурмгевера». Даже при большом желании указать на похожие элементы сложно: разве что у обоих автоматов немного изогнутый магазин, но здесь нет ничего удивительного — это характерная черта оружия под промежуточный патрон.

Системы газоотвода похожи, но точно такие же применялись на американской винтовке M1 Garand, советском пулемете ДП-27, ручном пулемете BAR.

В остальном сплошные отличия: запирание ствола у АК происходило за счет поворота затвора, а у «штурмгевера» — перекоса. У обоих автоматов совершенно разные предохранители и переводчики огня. Возвратный механизм «штурмгевера» и вовсе находится в прикладе. Да и разбираются оба вида оружия по-разному и здесь у немецкого автомата больше сходства с американской AR-15.

Тогда чем занимался Хуго Шмайсер в Ижевске с 1946 по 1952 годы? Эксперты отмечают, что сейчас эти документы рассекречены. Из них можно узнать, что в этот период Шмайсер консультировал по проектированию образцов пехотного оружия; разработал проект коробчатого магазина к пистолет-пулемету ППШ; создал проект магазина к винтовке образца 1891 года; подготовил проект автомата под немецкий патрон 0.8. Но из-за отсутствия технического образования никакие работы выполнять не мог.

Как и не мог Хуго Шмайсер участвовать в разработке АК: когда Михаил Калашников приехал работать в Ижевск, легендарный автомат уже был создан. Калашников работал над своим автоматом в Коврове и на Щуровском полигоне. Ему помогали многие мастера-оружейники: Василий Лютый, Александр Зайцев и другие. И Хуго Шмайсер никак не мог повлиять на ход этих работ — тогда он находился за тысячу километров от места работы над АК.

 
 
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Технически консультант концерна Калашников Владимир Онокой сравнил конструкции обоих видов оружия.
 
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