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Эксперт рассказал, что общего между автоматом Калашникова и немецким «штурмгевером»
В интернете популярно мнение, что к созданию автомата Калашникова, приложил руку немецкий конструктор Хуго Шмайссер. Технический консультант концерна Калашников Владимир Онокой
По словам эксперта, если бы его попросили найти два более непохожих автомата, то он бы вряд ли справился с такой задачей — такие разные конструкции у АК и «Штурмгевера». Даже при большом желании указать на похожие элементы сложно: разве что у обоих автоматов немного изогнутый магазин, но здесь нет ничего удивительного — это характерная черта оружия под промежуточный патрон.
Системы газоотвода похожи, но точно такие же применялись на американской винтовке M1 Garand, советском пулемете ДП-27, ручном пулемете BAR.
В остальном сплошные отличия: запирание ствола у АК происходило за счет поворота затвора, а у «штурмгевера» — перекоса. У обоих автоматов совершенно разные предохранители и переводчики огня. Возвратный механизм «штурмгевера» и вовсе находится в прикладе. Да и разбираются оба вида оружия по-разному и здесь у немецкого автомата больше сходства с американской AR-15.
Тогда чем занимался Хуго Шмайсер в Ижевске с 1946 по 1952 годы? Эксперты отмечают, что сейчас эти документы рассекречены. Из них можно узнать, что в этот период Шмайсер консультировал по проектированию образцов пехотного оружия; разработал проект коробчатого магазина к пистолет-пулемету ППШ; создал проект магазина к винтовке образца 1891 года; подготовил проект автомата под немецкий патрон 0.8. Но из-за отсутствия технического образования никакие работы выполнять не мог.
Как и не мог Хуго Шмайсер участвовать в разработке АК: когда Михаил Калашников приехал работать в Ижевск, легендарный автомат уже был создан. Калашников работал над своим автоматом в Коврове и на Щуровском полигоне. Ему помогали многие мастера-оружейники: Василий Лютый, Александр Зайцев и другие. И Хуго Шмайсер никак не мог повлиять на ход этих работ — тогда он находился за тысячу километров от места работы над АК.
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Технически консультант концерна Калашников Владимир Онокой сравнил конструкции обоих видов оружия.
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