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Проект постановления Совмина о долевом строительстве вынесли на общественное обсуждение

14.01.2019 14:10 — Разное | Tut.by  
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Проект постановления Совета министров «О мерах по реализации указа № 473» («О долевом строительстве») вынесен на общественное обсуждение. Его предлагают обсудить на форуме Национального правового портала.

Указ № 473 «О долевом строительстве» президент подписал 10 декабря 2018 года. Документ принят в целях совершенствования правоотношений сторон при долевом строительстве объектов в Беларуси и отменяет действие указа от 6 июня 2013 года № 263.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В проекте постановления Совмина прописан порядок заключения, исполнения и расторжения договоров создания объектов долевого строительства, условия привлечения денежных средств при осуществлении долевого строительства. Кроме этого, проектом предлагается новая типовая форма договора долевого строительства.

Свои замечания и предложения можно высказать на правовом форуме или направить разработчику проекта — в Министерство строительства и архитектуры — до 22 января на электронный адрес: mas@mas.by с пометкой «общественное обсуждение».

Напомним, что согласно новому указу, который вступил в силу уже в марте этого года, вводится ряд новых норм.

Со вступлением в силу нового указа цена квадратного метра при долевом строительстве будет устанавливаться только в белорусских рублях, и именно эта цифра будет указана в договоре. Поднять цену застройщик сможет с помощью подписания дополнительного соглашения и внесения изменения в проектную декларацию.

Заработает и новый порядок зачисления денежных средств дольщиков: на специальный счет будут переводиться средства на затраты застройщика, не включенные в сводный сметный расчет стоимости строительства. Раньше на спецсчет зачислялись только средства, направляемые на строительство дома, то есть составляющие сметную стоимость объекта.

Денежные средства от продажи квартир, построенных за счет средств госпредприятий, будут перечисляться на счета предприятий, а не в бюджет.

Многодетным семьям предоставлено преимущественное право на получение направлений на долевое строительство одноквартирных жилых домов или жилых помещений в блокированных жилых домах.

Еще одно нововведение: застройщиков, покупающих участки через аукционы или конкурсы, обяжут часть квартир строить для очередников. И неважно, государственный это застройщик или частный.

 
 
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В проекте прописан порядок заключения, исполнения и расторжения договоров создания объектов долевого строительства, условия привлечения денежных средств.
 
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