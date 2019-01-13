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Проект постановления Совмина о долевом строительстве вынесли на общественное обсуждение
Проект постановления Совета министров «О мерах по реализации указа № 473» («О долевом строительстве») вынесен на общественное обсуждение. Его предлагают обсудить на форуме Национального правового
Указ № 473 «О долевом строительстве» президент подписал 10 декабря 2018 года. Документ принят в целях совершенствования правоотношений сторон при долевом строительстве объектов в Беларуси и отменяет действие указа от 6 июня 2013 года № 263.
В
Свои замечания и предложения можно высказать на правовом
Напомним, что согласно новому указу, который вступил в силу уже в марте этого года, вводится ряд новых норм.
Со вступлением в силу нового указа
Заработает и новый порядок зачисления денежных средств дольщиков: на специальный счет будут переводиться средства на затраты застройщика, не включенные в сводный сметный расчет стоимости строительства. Раньше на спецсчет зачислялись только средства, направляемые на строительство дома, то есть составляющие сметную стоимость объекта.
Денежные средства от продажи квартир, построенных за счет средств госпредприятий, будут перечисляться на счета предприятий, а не в бюджет.
Многодетным семьям предоставлено преимущественное
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В проекте прописан порядок заключения, исполнения и расторжения договоров создания объектов долевого строительства, условия привлечения денежных средств.
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