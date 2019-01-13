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С вас за все - 15 рублей: на Ночи кино покажут «Море соблазнов», «Стекло», «Зеленую книгу»

14.01.2019 14:07 — Разное | Tut.by  
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В ночь с 25 на 26 января в 23.45 в столичном кинотеатре «Москва» пройдет первая в этом году Ночь кино. Собирайте большую компанию, чтобы отметить (и запомнить) кинематографичный День студента.

В рамках предстоящей Ночи кино покажут следующие фильмы: «Стекло», «Зеленая книга» и «Море соблазна». Кроме самих киноновинок зрителей будут встречать саундтреки к кинопремьерам, бар, а также тематическая фотозона.

«Стекло»

М. Найт Шьямалан, 2019, США


Похититель с множественным расстройством личности и террорист-инвалид Мистер Стекло выходят на своих давних противников — травмированную девочку-подростка Кейси и стареющего супергероя Дэвида Данна.

«Зеленая книга»

Питер Фаррелли, 2018, США


Утонченный светский лев, богатый и талантливый музыкант нанимает в качестве водителя и телохранителя человека, который менее всего подходит для этой работы. Тони «Болтун» — вышибала, не умеющий держать рот на замке и пользоваться столовыми приборами, зато он хорошо работает кулаками. Это турне навсегда изменит жизнь обоих.

Картина получила награду «Золотой глобус» в номинациях «Лучший фильм (комедия или мюзикл)», «Лучшая мужская роль второго плана» и «Лучший сценарий».

«Море соблазна»

2019, США


Палящее солнце Карибских островов, верный корабль и жизнь, полная риска, — его стихия. Единственная женщина, которую он любил, вышла замуж за миллиардера и живет на вилле в Майами. Неожиданно она вновь появляется в его жизни и умоляет о защите. С этой минуты знакомые воды превратятся в море соблазна.

Когда: 25 января в 23.45. Окончание мероприятия — 26 января в 5.30.

Где: кинотеатр «Москва».

Сколько: 15 рублей.

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Напомним, что сеть кинотеатров «КиноМинска» проводит конкурс на лучшее видеопризнание в любви (мини-фильмы о любви до 5 минут). В конкурсе может принять участие каждый, кому исполнилось 18 лет. А вот сейчас внимательно: главный приз — годовой абонемент на посещение всех кинопремьер в течение года на двоих (гран-при), а также другие призы. Подробнее почитать о конкурсе можно здесь.

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***

12 января в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить билет на все выступления в первый день ЧЕ по фигурному катанию, который откроется в Минске 23 января. Счастливчикам билеты достанутся бесплатно, победители будут объявлены 18 января.

 
Теги: Минск
 
 
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В ночь с 25 на 26 января в 23.45 в столичном кинотеатре «Москва» пройдет первая в этом году Ночь кино. Собирайте большую компанию, чтобы отметить (и запомнить)...
 
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