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С вас за все - 15 рублей: на Ночи кино покажут «Море соблазнов», «Стекло», «Зеленую книгу»
В ночь с 25 на 26 января в 23.45 в столичном кинотеатре «Москва»
В рамках предстоящей Ночи кино покажут следующие фильмы: «Стекло», «Зеленая книга» и «Море соблазна». Кроме самих киноновинок зрителей будут встречать саундтреки к кинопремьерам, бар, а также тематическая фотозона.
Похититель с множественным расстройством личности и террорист-инвалид Мистер Стекло выходят на своих давних противников — травмированную девочку-подростка Кейси и стареющего супергероя Дэвида Данна.
Утонченный светский лев, богатый и талантливый музыкант нанимает в качестве водителя и телохранителя человека, который менее всего подходит для этой работы. Тони «Болтун» — вышибала, не умеющий держать рот на замке и пользоваться столовыми приборами, зато он хорошо работает кулаками. Это турне навсегда изменит жизнь обоих.
Картина получила награду «Золотой глобус» в номинациях «Лучший фильм (комедия или мюзикл)», «Лучшая мужская роль второго плана» и «Лучший сценарий».
Палящее солнце Карибских островов, верный корабль и жизнь, полная риска, — его стихия. Единственная женщина, которую он любил, вышла замуж за миллиардера и живет на вилле в Майами. Неожиданно она вновь появляется в его жизни и умоляет о защите. С этой минуты знакомые воды превратятся в море соблазна.
Напомним, что сеть кинотеатров «КиноМинска» проводит конкурс на лучшее видеопризнание в любви (мини-фильмы о любви до 5 минут). В конкурсе может принять участие каждый, кому исполнилось 18 лет. А вот сейчас внимательно: главный приз — годовой абонемент на посещение всех кинопремьер в течение года на двоих (гран-при), а также другие призы. Подробнее почитать о конкурсе можно
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В ночь с 25 на 26 января в 23.45 в столичном кинотеатре «Москва» пройдет первая в этом году Ночь кино. Собирайте большую компанию, чтобы отметить (и запомнить)...
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