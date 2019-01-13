Экшн, хоррор и эскейп: какими бывают квесты в реальности?



Квесты в Минске — отличный способ разнообразить досуг в компании друзей, зарядиться адреналином и позитивом. Чтобы получить удовольствие от посещения квест-румов, определитесь, хотите ли вы стать героями известных фильмов или игр, раскрыть тайну с завязанными глазами, решать логические задачки или бороться с монстрами.

Эскейп-рум





Классическим жанром квестов считается эскейп-рум. Задание игроков — выбраться из помещения, уложившись в определенное время (обычно 60 минут). Участники должны собирать подсказки, которые спрятаны в комнате, проверяя собственную сообразительность, складывать элементы головоломки в единое целое, чтобы в итоге найти выход из комнаты.

Реальный квест





Данный жанр квеста предполагает полное погружение каждого участника в игру. Персонажи игры, сюжет, окружающая обстановка — все связано в единое целое и объединяется сюжетом фильма или компьютерной игры. Главное задание — не просто выбраться из комнаты, а полностью прожить созданный перфоманс. Например, часто встречаются квесты, которые ставят задачу найти философский камень, добыть целебный эликсир.

Перфомансы





Это настоящие театрализованные представления, где вместе с игроками участвуют актеры. Здесь искать нужно ключи, встречая по дороге людей, которые будут совместно с игроками проживать игру. Персонажи могут как помогать в поиске выхода, так и мешать этому.

Экшн





Квесты в стиле экшн — разновидность реалити-жанра, но сочетают в себе элементы игры, перфоманса и спортивного состязания. Отличительной особенностью считается проставление акцентов на динамичности приключения и физической выносливости. Игрокам предстоит прыгать, бегать, ползать, выполнять другие упражнения, возможно даже драться с «монстрами» или спасаться от «вампиров».

Часто встречаются экшены в спортивной тематике, они напоминают игру «Форт Боярд», когда акцент сделан на состязании между командами. Задания обычно спортивного характера. Отнести к разряду спорт-экшенов можно «лабиринты», где игроки ходят с фонариками, ищут выход, преодолевая множество преград.

Морфеус





Морфеус — жанр квеста, на который решится не каждый. Во время прохождения игры все действия будут проводиться с завязанными глазами, сюжет заранее известен не будет. В таком жанре не предусмотрено предоставление подсказок, при выполнении действий придется рассчитывать на обоняние, осязание, собственный слух. Помогать в достижении целей будут ведущие и профессиональные актеры. Этот жанр квестов имеет возрастные ограничения: подходит для посетителей от 16 лет.

Хоррор





Квестов в стиле хоррор непременно запомнятся игрокам, но подходят не для всех участников. Во время прохождения игры участников ожидает поток острых ощущений, переход к реальности, наполненной ужасами. Выполнение определенного действия приводит к неожиданным последствиям. Во время прохождения игры создаются ужасающие виртуальные миры, возможно нападение «врагов». Игрок становится участником фильма ужаса, погружается в атмосферу тревоги, страха.

Приключения построены по мотивам компьютерных игр и фильмов ужаса. Перед участниками квеста предстанет босс, которого предстоит побороть для выхода из комнаты и продолжения дальнейшего движения.

Жанры квестов позволяют подобрать развлечение для игроков разных возрастов, интересов, профессий. Квесты и другие развлечения по душе поможет найти каталог TAM.BY .