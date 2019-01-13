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Танец опоздавшей на рейс девушки покорил миллионы пользователей Сети

14.01.2019 13:53 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
Задержка авиарейса - не такое уж редкое событие. Что делают люди во время вынужденного ожидания? Кто-то смотрит телевизор, другие читают книги или газеты.

А вот американская девушка Кэти Гулд решила проблему по-своему. Она танцевала! Да, вы не ослышались, танцевала все четыре часа, на которые задержали вылет ее рейса.

Танец Кэти стремительно набирает популярность, спасибо ей за видео! В Америке президент Трамп объявил правительственный шатдаун (the government shutdown), что вызвало серию забастовок в аэропортах по всей стране. Так произошло и с Кэти, студенткой юридического факультета, она застряла в международном аэропорту Хартсфилд Джексон, Атланта.


У нее было четыре часа до следующего рейса в Милуоки. Вместо того, чтобы убивать время, смотря телевизор, как она обычно это делает, девушка превратила задержку в развлечение. В то время, когда люди отправились в бар аэропорта запивать невезение, Гулд решила выразить свои чувства через танец. Расстроившись из-за задержки вылета, она решила не воспринимать жизнь слишком серьезно.

Танец опоздавшей на рейс девушки покорил миллионы пользователей Сети

Кэти рада, что сделала людей хоть немного счастливей. Она надеется, что ее танец вдохновил их выйти со своей зоны комфорта и забыть все неприятности! Это видео становится вирусным в сети Интернет, а вам понравилось? Если попадаете в подобную ситуацию, танцуйте!

 
 
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