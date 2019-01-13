Танец опоздавшей на рейс девушки покорил миллионы пользователей Сети

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А вот американская девушкарешила проблему по-своему. Она танцевала! Да, вы не ослышались, танцевала все четыре часа, на которые задержали вылет ее рейса.Танец Кэти стремительно набирает популярность, спасибо ей за видео! В Америке президент Трамп объявил правительственный шатдаун (the government shutdown), что вызвало серию забастовок в аэропортах по всей стране. Так произошло и с Кэти, студенткой юридического факультета, она застряла в международном аэропорту Хартсфилд Джексон, Атланта.У нее было четыре часа до следующего рейса в Милуоки. Вместо того, чтобы убивать время, смотря телевизор, как она обычно это делает, девушка превратила задержку в развлечение. В то время, когда люди отправились в бар аэропорта запивать невезение, Гулд решила выразить свои чувства через танец. Расстроившись из-за задержки вылета, она решила не воспринимать жизнь слишком серьезно.Кэти рада, что сделала людей хоть немного счастливей. Она надеется, что ее танец вдохновил их выйти со своей зоны комфорта и забыть все неприятности! Это видео становится вирусным в сети Интернет, а вам понравилось? Если попадаете в подобную ситуацию, танцуйте!