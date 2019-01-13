ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Чем закончилась история на предприятии, где водителю насчитали 5,96 рубля зарплаты

14.01.2019 13:49 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Фото: onliner.by
Недавно мы рассказывали про ситуацию в организации «Мядельагросервис», где водителю Владимиру выплатили зарплату в размере 5,96 рубля. Большая часть денег была вычтена на алименты его жене, однако женщина их не получила.

Рассказываем про новый поворот в этой истории: еще вчера Владимир думал, что рабочий день станет для него последним, но ситуация резко поменялась.

— Положил заявление на стол, — рассказывал нам Владимир вчера. — Раз такая ситуация...

Сегодня свое решение водитель поменял:

— Остаюсь работать. Алименты жене выплатили в полном объеме, зарплату мне пересчитали, в табеле 4 рабочих часа исправили на восемь, все докладные отозвали. Ну раз такое дело, я решил остаться.

Звоним директору «Мядельагросервиса» Владимиру Бабкевичу за разъяснениями.

— Да, инцидент исчерпан, — сказал он. — Вопрос по выплате алиментов был. Люди пришли, и мы им сказали, что после праздников закроем эту тему. И мы сделали это: закрыли всего лишь навсего. По предприятию тему алиментов мы закрыли.

А то, что по выплате зарплаты… Да, бухгалтер неправильно все-таки исчислила это все. Соответственно, мне пришлось наказать ее немножко материально и морально за то, что этот ляп допустила. Ну и пересчитали. Там действительно было неверно. Табель приведен в соответствие, как должен быть. По факту я вам скажу так: это вина специалистов. Работал водитель все-таки четыре часа, но подписано было по восемь, поэтому мы все оставили так, как и должно быть.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Зачем к Лукашенко приехал "кум Путина"?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
14.01.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика