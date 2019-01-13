Чем закончилась история на предприятии, где водителю насчитали 5,96 рубля зарплаты

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Рассказываем про новый поворот в этой истории: еще вчера Владимир думал, что рабочий день станет для него последним, но ситуация резко поменялась.— рассказывал нам Владимир вчера. —Сегодня свое решение водитель поменял:Звоним директору «Мядельагросервиса»за разъяснениями.— сказал он.