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Чем закончилась история на предприятии, где водителю насчитали 5,96 рубля зарплаты
Фото: onliner.by
Рассказываем про новый поворот в этой истории: еще вчера Владимир думал, что рабочий день станет для него последним, но ситуация резко поменялась.
— Положил заявление на стол, — рассказывал нам Владимир вчера. — Раз такая ситуация...
Сегодня свое решение водитель поменял:
— Остаюсь работать. Алименты жене выплатили в полном объеме, зарплату мне пересчитали, в табеле 4 рабочих часа исправили на восемь, все докладные отозвали. Ну раз такое дело, я решил остаться.
Звоним директору «Мядельагросервиса» Владимиру Бабкевичу за разъяснениями.
— Да, инцидент исчерпан, — сказал он. — Вопрос по выплате алиментов был. Люди пришли, и мы им сказали, что после праздников закроем эту тему. И мы сделали это: закрыли всего лишь навсего. По предприятию тему алиментов мы закрыли.
А то, что по выплате зарплаты… Да, бухгалтер неправильно все-таки исчислила это все. Соответственно, мне пришлось наказать ее немножко материально и морально за то, что этот ляп допустила. Ну и пересчитали. Там действительно было неверно. Табель приведен в соответствие, как должен быть. По факту я вам скажу так: это вина специалистов. Работал водитель все-таки четыре часа, но подписано было по восемь, поэтому мы все оставили так, как и должно быть.
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Рассказываем про новый поворот в этой истории
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