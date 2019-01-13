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Для справки.

Как информирует пресс-служба президента Беларуси, в ходе встречиподтвердил свою позицию о необходимости скорейшего урегулирования конфликта в Украине.сказал глава государства.Лукашенко отметил, что ему важно услышать позициюпо многим вопросам, особенно по тем событиям, которые разворачиваются в Украине.цитирует Лукашенко его пресс-служба. -Глава государства отметил, что знает позицию Медведчука о нормализации ситуации между Россией и Украиной.- сказал президент.В свою очередь Медведчук поблагодарил за возможность встречи и теплые слова об Украине.сказал политик.Он добавил, что и сам с 2014 года принимает участие в переговорном процессе, а потому часто бывает в Минске.добавил Медведчук.Виктор Медведчук считается пророссийским политиком в Украине. Его часто называют «кумом Путина», потому что российский президент — крестный отец дочери Медведчука Дарьи.В 2012 году Медведчук создал движение «Украинский выбор», которое выступало за вхождение Украины в интеграционные структуры с Россией. После начала конфликта на Донбассе политик был одним из ключевых переговорщиков об обмене пленными между сторонами.