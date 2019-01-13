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Зачем к Лукашенко приехал "кум Путина"?
Фото: president.gov.by
Как информирует пресс-служба президента Беларуси, в ходе встречи Александр Лукашенко подтвердил свою позицию о необходимости скорейшего урегулирования конфликта в Украине. "Это недоразумение (иначе не назовешь) надо заканчивать. Братские республики, народы… Делаем нашим врагам и соперникам подарок своими руками", - сказал глава государства.
Лукашенко отметил, что ему важно услышать позицию Виктора Медведчука по многим вопросам, особенно по тем событиям, которые разворачиваются в Украине.
"Для меня это важно не только потому, что я лично болею за то, что там происходит, но и потому, что это наша родная Украина. Я и служил, много раз бывал там, да и не скрываю, что мои древние корни уходят куда-то туда, между Черниговом и Киевом, - цитирует Лукашенко его пресс-служба. - Еще основой всему являются и наши отношения с Украиной. И в начале этого конфликта по нашим данным, а мы четко вели учет, до 150 тыс. человек хлынул поток из Украины. И мы предоставили им равные условия и права с нашими белорусами. Хотя тогда было непросто. Но, слава богу, все обошлось. Кто-то назад вернулся, кто-то ездит туда-сюда, а кто-то обосновался, живет и работает здесь как наши близкие, родные люди. Есть и негативные факторы событий, которые там происходят. Я об этом публично всегда говорю".
Глава государства отметил, что знает позицию Медведчука о нормализации ситуации между Россией и Украиной. "Вы владеете информацией и о политике, этой внутренней политической кухне, которая сейчас разворачивается. С точки зрения нашего дальнейшего поведения - Беларуси - нам очень важна ваша информация. Вы должны меня как-то сориентировать в этой ситуации", - сказал президент.
В свою очередь Медведчук поблагодарил за возможность встречи и теплые слова об Украине. "Действительно, сегодня наша страна переживает многие проблемы. И я здесь хочу отметить вашу личную роль и роль Беларуси в мирном урегулировании в Донбассе. Беларусь предоставила переговорную площадку, были подписаны известные во всем мире минские соглашения. Несмотря на то, что они, к большому сожалению, не исполняются, это единственное соглашение, которое существует как план мирного урегулирования в Донбассе. И все стороны понимают то, что мир может быть только на условиях, подписанных в Минске", - сказал политик.
Он добавил, что и сам с 2014 года принимает участие в переговорном процессе, а потому часто бывает в Минске. "Для многих украинцев, которые хотят мира в Донбассе, Минск стал не просто площадкой братского, дружеского белорусского народа, но еще и надеждой, что мирное урегулирование все-таки наступит", - добавил Медведчук.
Для справки.
Виктор Медведчук считается пророссийским политиком в Украине. Его часто называют «кумом Путина», потому что российский президент — крестный отец дочери Медведчука Дарьи.
В 2012 году Медведчук создал движение «Украинский выбор», которое выступало за вхождение Украины в интеграционные структуры с Россией. После начала конфликта на Донбассе политик был одним из ключевых переговорщиков об обмене пленными между сторонами.
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Лукашенко принял украинского политика Медведчука, которого часто называют "кумом Путина".
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