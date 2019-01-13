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Стриженовы показали разбитого инсультом певца Николая Носкова
Николай Носков
Екатерина Стриженова показала снимок в Инстаграм, как она с мужем поздравляет с днем рождения Николая Носкова. "У Николая Носкова сегодня День Рождения! Заехали поздравить и пожелать здоровья! Ждите новый альбом,Коля работает над материалом", - подписала снимок с артистом актриса.
Напомним, обширное кровоизлияние в мозг случилось весной прошлого года, тогда артиста срочно доставили в одну из больниц Москвы в тяжелом состоянии. В течение нескольких дней врачи боролись за жизнь народного любимца.
Как недавно в ток-шоу "Пусть говорят" рассказывала жена Носкова Марина, в первые месяцы Носков не мог ходить и разговаривать. Но теперь он постепенно возвращается к привычной жизни:
"Он продолжает репетировать, очень хочет снова заниматься любимым делом. Часто поет и скучает по зрителям. Разумеется, мы о нем заботимся".
Снимок разбитого инсультом артиста с бокалом лимонада в руке подписчики Стриженовой восприняли как ее личный пиар. Дескать, показывать больного человека - неправильно. А поклонники артиста согласились, что ему было приятно внимание друзей, а Стриженовы - большие молодцы, что не забыли друга в его день рождения.
"Если бы эта фотка появилась у самого Носкова в аккаунте, тогда другое дело", "Нет, мне кажется, что фото размещено скорее всего с разрешения Николая", "Не вижу пиара,вижу встречу друзей.У Кати глоток шампанского,у Николая и Александра какая- то сладкая газировка.Молодцы,что не забыли,пришли", "Скорейшего восстановления Коле.А фоткаются сейчас все и везде.И делятся этим в сетях.И Николай выглядит достойно..", - пишут пользователи Сети. (Внимание. Орфография и пунктуация ВЕЗДЕ сохранены)
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По мнению пользователей Сети, знаменитости просто решили пропиариться за счет больного человека.
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