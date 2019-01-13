Стриженовы показали разбитого инсультом певца Николая Носкова



Николай Носков

"Он продолжает репетировать, очень хочет снова заниматься любимым делом. Часто поет и скучает по зрителям. Разумеется, мы о нем заботимся".

показала снимок в Инстаграм, как она с мужем поздравляет с днем рождения Николая Носкова.- подписала снимок с артистом актриса.Напомним, обширное кровоизлияние в мозг случилось весной прошлого года, тогда артиста срочно доставили в одну из больниц Москвы в тяжелом состоянии. В течение нескольких дней врачи боролись за жизнь народного любимца.Как недавно в ток-шоу "Пусть говорят" рассказывала жена Носкова Марина, в первые месяцы Носков не мог ходить и разговаривать. Но теперь он постепенно возвращается к привычной жизни:Снимок разбитого инсультом артиста с бокалом лимонада в руке подписчики Стриженовой восприняли как ее личный пиар. Дескать, показывать больного человека - неправильно. А поклонники артиста согласились, что ему было приятно внимание друзей, а Стриженовы - большие молодцы, что не забыли друга в его день рождения.пишут пользователи Сети. (