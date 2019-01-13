Осмий вытеснит с рынка золото и бриллианты?

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Аналитики уже окрестили осмий «последним из восьми драгоценных металлов», а так называемые «бриллианты осмия», судя по названию, не прочь помериться силой и с камнями.

Последний из известных: о чем молчит осмий?

Почему осмий называют «последним из восьми драгоценных металлов»? Во-первых, потому что он закрывает соответствующий ряд периодической таблицы. Во-вторых, из всех ценных металлов осмий и на рынке появился последним. Это обусловлено его необычными свойствами. Осмий – самый плотный, самый редкий и самый красивый из всех драгоценных металлов. Кроме того, он более других устойчив к сжатию, истиранию и даже гамма-излучению. А если осмий как следует охладить, он становится суперпроводником – то есть может проводить электрический ток без каких-либо потерь.

В естественной форме осмий – токсичный и неприглядный серый порошок. Однако в процессе кристаллизации он меняется – аналогично кристаллизация углерода позволяет производить алмазы. Осмий состоит из миллионов мельчайших кристаллов, которые лежат в одной плоскости и, отражая свет, выглядят очень эффектно. Чудесным образом металл утрачивает токсичность и начинает сиять светом, который так и называется: «сияние осмия». Внешне осмий выглядит как тысячи бриллиантов, высыпанных на ладонь. Вот почему его можно назвать еще и самым красивым из металлов.

Условия рынку диктует осмий?

Осмий – редкий металл. В земной коре содержится лишь 9 кубических метров осмия. Из 10 000 тон платиновой руды извлекают всего лишь 28 грамм руды осмия. А ведь 10 000 тон платиновой руды – это 250 доверху загруженных грузовиков. Вот почему стоимость осмия остается очень высокой – более 800 евро за грамм. Тем не менее, благодаря редкости и уникальным свойствам металла, этот инвестиционный актив сулит солидную прибыль.