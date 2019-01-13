В Беларуси ожидают официального визита премьер-министра Венгрии в текущем году - Румас

В Беларуси ожидают официального визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, сообщил премьер-министр страны Сергей Румас в понедельник.

"В октябре на встрече с вашим премьер-министром мы договаривались о том, что он посетит в феврале Республику Беларусь. (...) Поэтому сегодня я хотел бы с вами обсудить возможные конкретные сроки этого визита и, главное, какое наполнение этого визита мы должны сделать", - сказал С.Румас на встрече с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сийярто.

Как подчеркнул С.Румас, правительство Беларуси придает важное значение отношениям с Венгрией во всех сферах. "Но основой нашего взаимодействия мы видим прежде всего экономическую составляющую", - сказал он.

Премьер-министр полагает, что пришло время повышать уровень взаимодействия сторон.

"Высокий уровень политического взаимодействия наверняка должен подкрепляться экономическими проектами", - подчеркнул он, отметив, что несколько хороших примеров экономического сотрудничества уже есть.

"Мы ожидаем новых предложений с венгерской стороны. Со своей стороны белорусское правительство готово оказывать всемерную поддержку таким проектам. В первую очередь проектам, которые ориентированы на рынок Евросоюза и проектам, которые поддерживают китайскую инициативу нового Шелкового пути", - добавил С.Румас.

П.Сийярто в свою очередь сообщил, что согласование даты визита премьер-министра Венгрии в Беларусь уже началось. "Я думаю, что сегодняшний день можно рассматривать как хорошую подготовку будущего визита", - сказал он, напомнив, что в понедельник в Минске сторонами был подписан ряд документов, среди которых - соглашение о взаимном поощрении и защите инвестиций.